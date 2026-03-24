La inestabilidad climática dominará los próximos días en España, con un escenario marcado por lluvias persistentes en Canarias y un giro térmico abrupto en la península a partir del jueves. El fenómeno no solo implicará precipitaciones intensas en algunos puntos, sino también tormentas, granizo y un descenso de temperaturas que podría superar los ocho grados en pocas horas. Las autoridades meteorológicas mantienen el foco en la evolución del sistema, que podría condicionar los desplazamientos masivos previstos para el fin de semana. Durante los primeros días de la semana, Canarias seguirá bajo el impacto de la borrasca Therese, con acumulados de lluvia que ya alcanzaron valores extraordinarios en varias islas. En paralelo, la península experimentará jornadas más estables hasta la irrupción de aire frío que cambiará por completo el panorama. El archipiélago canario continuará como el principal foco de inestabilidad. Las islas más montañosas registrarán chubascos intensos, con tormentas eléctricas y episodios de granizo que podrían repetirse entre lunes y miércoles, con un repunte de intensidad hacia mitad de semana. Los registros acumulados reflejan la magnitud del fenómeno, con cifras cercanas a los 300 litros por metro cuadrado en zonas de Gran Canaria y Tenerife. Este volumen posiciona al episodio como uno de los más significativos para esta época del año, con impacto directo en infraestructuras y actividades cotidianas. Hacia el jueves, el escenario comenzará a modificarse con la entrada de vientos del norte y nordeste. Estos aportarán nubosidad al norte de las islas, aunque con precipitaciones más débiles y dispersas. A diferencia de la península, las temperaturas en Canarias tenderán a subir de forma progresiva. El cambio más brusco se producirá a partir del jueves, cuando una masa de aire frío irrumpa sobre la península y Baleares. Este ingreso provocará una caída generalizada de las temperaturas, con descensos que podrían superar los 6 a 8 grados en comparación con el día anterior. Las regiones del norte y del interior serán las más afectadas, con máximas que podrían quedar entre los 10 y 12 grados. Además, se esperan rachas intensas de viento en amplias zonas, lo que aumentará la sensación de frío y complicará la estabilidad atmosférica. De cara al viernes y al fin de semana, el ambiente se mantendrá frío para la época. Las heladas volverán a aparecer en áreas del interior, mientras que la probabilidad de precipitaciones se concentrará en el tercio norte y zonas montañosas. Este escenario coincidirá con el inicio de los desplazamientos por Semana Santa, lo que añade un factor de incertidumbre en la planificación de viajes.