El tiempo en España durante este miércoles, 25 de marzo de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por precipitaciones. Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El clima en España se caracterizará por precipitaciones débiles o moderadas en el Cantábrico, con nieve a partir de 1000 metros en la cordillera Cantábrica y los Pirineos. En el resto de la Península y Baleares, los cielos estarán poco nubosos o despejados, con algunas nubes bajas en el Estrecho. En Canarias, la inestabilidad persistirá con cielos nubosos y chubascos, que pueden ser fuertes en las islas montañosas. Las temperaturas máximas descenderán en el norte y aumentarán en el resto, mientras que las mínimas variarán. Habrá viento flojo en la Península y alisio moderado en Canarias. El clima en Madrid será poco nuboso o despejado, con temperaturas en ligero ascenso y viento flojo que arreciará por la noche. El clima en Andalucía se presentará con cielos poco nubosos y algunas nubes altas por la tarde, con temperaturas mínimas de 3 grados y máximas de 24 grados. Habrá vientos flojos y un levante moderado en el litoral mediterráneo, que irá amainando durante el día. El clima en Cataluña se presentará con algunas nubes altas, que por la tarde darán paso a un cielo más nublado en el Pirineo y la mitad oriental. Se esperan precipitaciones débiles al final del día, especialmente en la divisoria del Pirineo y el valle de Arán, con una cota de nieve entre 800-1000 m. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente, alcanzando 3 grados, mientras que las máximas llegarán a 24 grados, salvo en el Pirineo donde descenderán. Habrá heladas débiles en el Pirineo y viento moderado del suroeste en el litoral. El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas, mientras que en el Pirineo habrá más nubosidad por la tarde. Se esperan precipitaciones débiles al final del día en la divisoria del Pirineo, con cota de nieve entre 800-1000 m. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente, alcanzando 1 grado y las máximas se mantendrán en torno a 21 grados, con algunos ascensos en Huesca. Habrá heladas débiles en el Pirineo y viento flojo que se intensificará a moderado en el Pirineo por la tarde, con rachas fuertes en zonas expuestas. El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y cubiertos, con probables nieblas en la Cordillera. Habrá precipitaciones débiles que disminuirán por la tarde, pudiendo ser en forma de nieve a partir de los 1000 metros. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 5 grados, con mínimas en aumento y máximas en notable descenso, además de heladas débiles en zonas altas. Los vientos serán flojos y moderados del nordeste y norte. El clima se presentará con cielo poco nuboso o despejado, con algunas nubes altas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 2 y 18 grados, sin cambios significativos o con un ligero ascenso. El viento será flojo a moderado del suroeste, cambiando a componente norte al final del día. En Lanzarote y Fuerteventura, se esperan intervalos de nubes medias y altas con chubascos dispersos y posibles tormentas aisladas. Las islas centrales tendrán predominio de nubes, con chubascos ocasionales y precipitaciones localmente fuertes, especialmente en el oeste. En La Palma, las cumbres y vertientes norte y este podrán experimentar lluvias fuertes y tormentas durante la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 23 grados, con heladas débiles en zonas altas de Tenerife y La Palma. El viento será del este, flojo a moderado, cambiando a nordeste por la mañana. En la Comunidad Valenciana, se esperan intervalos de nubes altas, con temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas alcanzando los 24 grados, mientras el viento será flojo y variable, predominando del oeste y cambiando a noroeste moderado en Castellón con rachas muy fuertes. El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso o despejado, con aumento de nubosidad en el norte y este, principalmente con nubes bajas. Se esperan algunas precipitaciones débiles en la Cantábrica e Ibérica, con la cota de nieve bajando a 900-1200 metros al final del día. Las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso, mientras que las máximas descenderán en el extremo norte y este, alcanzando hasta 22 grados y sin cambios o en ligero ascenso en el resto, con mínimas de 0 grados. Habrá heladas débiles en cotas altas y predominará un viento de componente norte, flojo aumentando a moderado. El clima se presentará poco nuboso o despejado, con algunas nubes altas. Por la noche, aumentará la nubosidad baja en las zonas montañosas del nordeste, donde se podrán formar brumas y nieblas en las cumbres de la Ibérica. Las temperaturas mínimas ascenderán, alcanzando 0 grados, mientras que las máximas llegarán a 23 grados, salvo en algunas áreas montañosas del este de Guadalajara donde se mantendrán constantes. Habrá heladas débiles en las cumbres del nordeste y viento flojo variable, que se tornará del norte a mediodía, con intervalos moderados del nordeste al final de la tarde. Cielos con intervalos nubosos por la mañana, poco nubosos después, con temperaturas entre 14 y 17 grados y vientos moderados de levante. Por otro lado, cielos poco nubosos en Melilla, con temperaturas entre 13 y 17 grados y vientos flojos del noreste. Se prevén intervalos de nubes altas, con un aumento a nuboso y cubierto y temperaturas que oscilarán entre 3 y 15 grados. El clima en La Rioja estará poco nuboso, tendiendo a nuboso, con probabilidad de precipitaciones débiles y temperaturas entre 4 y 16 grados.