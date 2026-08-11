El próximo 2 de agosto de 2027 se registrará un eclipse solar total histórico que captará la atención mundial. La comunidad astronómica internacional califica este evento como un hito astronómico único del siglo XXI. Durante su desarrollo, la Luna cubrirá por completo el disco del Sol, transformando el día en noche en una extensa franja del planeta.

Este fenómeno destaca por su extraordinaria duración y su trayectoria geográfica, convirtiéndose en una oportunidad irrepetible para científicos y entusiastas de la observación astronómica de todo el globo que buscan presenciar la oscuridad total.

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¿Cuándo ocurrirá y cuánto durará la fase de oscuridad total?

El eclipse solar total tendrá lugar el 2 de agosto de 2027. De acuerdo con las proyecciones y cálculos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), la fase máxima de oscuridad alcanzará una duración récord de 6 minutos y 22 segundos.

Esta extensión temporal supera ampliamente a otros eventos recientes, consolidándose como la totalidad más prolongada disponible en este siglo.

¿Desde qué lugares del mundo se podrá ver este eclipse solar total?

La trayectoria de la umbra lunar iniciará sobre el océano Atlántico y recorrerá puntos clave de Europa, África y Asia:

África del Norte : países como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto forman parte del corredor principal. La ciudad de Luxor, en Egipto, fue identificada como el epicentro idóneo para la observación astronómica.

Península Ibérica y Europa : el Instituto Geográfico Nacional de España (IGN) señala que la sombra cruzará el sur de España, afectando regiones de Andalucía, Ceuta y Melilla. La Agencia Espacial Europea (ESA) destaca además la visibilidad de la fase parcial en gran parte del continente europeo.

Medio Oriente: Arabia Saudita y Yemen presenciarán la totalidad antes de que el evento culmine en el océano Índico.

El eclipse solar total del 2 de agosto de 2027: un fenómeno único en más de 100 años (foto: archivo).

¿El eclipse solar se podrá ver desde México?

De acuerdo a TheSkyLive, el eclipse solar más largo del siglo del año próximo no será visible desde ninguna ciudad de México. Entre los motivos, destacan:

La franja de totalidad cruza el Atlántico oriental, el sur de España, el norte de África (Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto), Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

La zona de eclipse parcial se extiende por gran parte de Europa, África, Oriente Medio y el extremo este de América del Norte (solo la punta oriental de Maine en EE. UU. y zonas de Canadá atlántico). México queda completamente fuera.

El máximo del eclipse ocurre alrededor de las 10:07 UTC (aprox. 4:07 a.m. hora del centro de México). En ese momento, el Sol todavía está bajo el horizonte en todo el territorio mexicano, por lo que no hay ninguna fase visible.

¿Cómo observar el eclipse solar de forma segura?

La Unión Astronómica Internacional (IAU) resalta la importancia primordial de proteger la salud visual durante la observación directa del Sol.

Para evitar daños irreparables en la retina, se recomienda indispensablemente utilizar gafas especiales para eclipses o filtros astronómicos que cumplan de forma estricta con la certificación de seguridad ISO 12312-2.

Asimismo, los expertos aconsejan planificar la visualización en zonas despejadas con baja contaminación lumínica.