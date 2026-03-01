Francia, Reino Unido (ambas potencias nucleares)y Alemania avisaron que podrían actuar militarmente contra Irán para proteger sus intereses. En una declaración conjunta señalaron: “Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, potencialmente permitiendo las acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones en su origen”. Según confirmo EFE, los tres países del bloque E3 indicaron que trabajarán con Washington en esta estrategia. “Hemos acordado colaborar con Estados Unidos y los aliados de la región en esta cuestión”, añadieron, en medio de la escalada de ataques y represalias en Oriente Medio. Los líderes europeos condenaron los bombardeos iraníes. Denunciaron ataques “indiscriminados y desproporcionados” con misiles lanzados por Teherán contra países que no participaron en la ofensiva inicial de Estados Unidos e Israel. El primer ministro británico confirmó que Londres tendrá un papel mayor en el conflicto. Aseguró que cazas británicos “han interceptado con éxito bombardeos iraníes” y explicó que socios del golfo Pérsico pidieron más ayuda para defenderse. También confirmó apoyo a Estados Unidos en operaciones defensivas. Indicó que el único modo de frenar la amenaza es “destrozar los misiles en origen, en sus depósitos o en las lanzaderas”, en una declaración que marca una postura más dura de Reino Unido. El bloque E3 reiteró su postura conjunta. Volvieron a señalar: “Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región”, en un mensaje que muestra el riesgo de una escalada mayor en Oriente Medio. En las primeras horas del operativo militar conjunto de Estados Unidos e Israel se alcanzaron más de mil objetivos iraníes. Según el Comando Central, la operación busca “desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní, dando prioridad a los lugares que suponen una amenaza inminente”. La ofensiva dejó la muerte del líder supremo iraní y de parte de la cúpula militar. Irán prometió vengarse y advirtió que golpeará a Estados Unidos e Israel “con una fuerza que nunca antes han experimentado”. Irán transmitió a Estados Unidos su disposición a negociar. Su ministro comunicó que Teherán está abierto a “cualquier esfuerzo serio que contribuya a detener la escalada y restablecer la estabilidad”. El presidente estadounidense sostuvo que los iraníes “quieren negociar” y que la ofensiva podría durar cuatro semanas. “Es un país grande y, por intensa que sea la operación, durará alrededor de cuatro semanas... o incluso menos”, afirmó. Mientras tanto, la Unión Europea pidió moderación y advirtió que Oriente Medio “tiene mucho que perder” con una guerra prolongada, en un escenario que mantiene cerrados espacios aéreos y amenaza rutas marítimas estratégicas.