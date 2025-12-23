Las enfermedades por las que la DGT no te renovará el carnet en 2026: algunas son muy comunes. Imagen: archivo.

La seguridad en la conducción está relacionada directamente con las facultades del conductor, tanto físicas como mentales. Así como está penado bajo la ley el conducir bajo efectos del alcohol o estupefacientes, está desaconsejado hacerlo en momentos de alto estrés o fatiga porque puede provocar un accidente.

Para ser conductores aptos es necesario tener todos los sentidos al volante y algunos medicamentos pueden ser inhibidores de ellos por lo que no todas las patologías son compatibles con la conducción.

La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte sobre las graves consecuencias de conducir con ciertas enfermedades, algunas más comunes de lo que se cree, ya que los síntomas o los medicamentos pueden representar un riesgo al volante y generar un accidente.

La DGT proporciona su propio listado de enfermedades que prohíbe para la conducción, aunque aclara que no todas afectarán de la misma forma la capacidad del conductor. Existen casos que dependen de la gravedad de la enfermedad, el tratamiento que se esté recibiendo y cómo afecta a su salud en general.

No son enfermedades únicamente de personas mayores. Fuente: Archivo

Enfermedades degenerativas, neurológicas y crónicas, como el Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica, el temblor esencial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la distrofia muscular, la osteoporosis, el Parkinson o la artritis reumatoide.

Patologías que dependen de que exista un informe médico favorable y una medicación adecuada: demencia o trastorno de ansiedad, trastorno de la personalidad, depresión, trastornos del sueño, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno del desarrollo intelectual, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o dependencia de alcohol o drogas. Tampoco se podrá renovar el permiso de conducir en caso de sufrir disnea permanente.

Las enfermedades por las que la DGT podría no renovar el carnet de conducir en 2026

Existen otras enfermedades que dependen del tiempo desde su detección y el tratamiento recibido para obtener el permiso para conducir. En esos casos es necesario contar con un informe médico que certifique la ausencia de riesgos, y el conductor deberá renovarlo de forma periódica de acuerdo a su diagnóstico y especificaciones.

Vasculares.

Disección.

Aneurisma de grandes vasos.

Enfermedades cardiacas.

Arritmias.

Infarto agudo de miocardio.

Prótesis valvulares.

Marcapasos.

Desfibrilador automático.

Enfermedades neurológicas.

Crisis o pérdida de conciencia.

Epilepsia.

Accidente isquémico transitorio.

Enfermedades endocrinas.

Hipotiroidismo y paratiroides.

Diabetes mellitus insulinodependiente.

Enfermedades digestivas.

Trasplante renal.

Nefropatía con diálisis.

Enfermedades respiratorias.

Apnea del sueño.

Enfermedades oncológicas.

Trastornos oncohemáticos.

Dolencias oncológicas.