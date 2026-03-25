La circulación de información en internet se ha vuelto más rápida, pero también más desigual. En el mismo espacio donde conviven datos verificados, opiniones y entretenimiento, proliferan contenidos engañosos que se expanden con facilidad y alcanzan a millones de personas en cuestión de horas. Ese fenómeno tiene una explicación concreta. Se conoce como la ley de Brandolini, un principio formulado en 2013 por el programador italiano Alberto Brandolini que describe un desequilibrio clave: refutar una falsedad requiere mucho más esfuerzo que producirla. Este concepto se ha convertido en una herramienta central para entender la expansión de los bulos, la desinformación digital y las noticias falsas en las redes sociales. La ley de Brandolini sostiene que la cantidad de energía necesaria para desmontar una afirmación falsa es mucho mayor que la necesaria para crearla. En la práctica, inventar un dato, sacarlo de contexto o exagerarlo puede llevar segundos, mientras que refutarlo implica buscar fuentes, contrastar información y explicar matices. Este desequilibrio se vuelve especialmente visible en internet. Los bulos suelen ser simples, emocionales y directos, lo que facilita su difusión. En cambio, las verificaciones requieren contexto y desarrollo, dos elementos que compiten en desventaja en un entorno dominado por el consumo rápido. Un estudio del MIT publicado en Science analizó la difusión de información en redes y concluyó que las noticias falsas tienen más probabilidades de ser compartidas que las verdaderas, precisamente por su novedad y su capacidad de generar reacción. Las redes sociales no solo distribuyen contenido: también lo priorizan. Sus algoritmos tienden a destacar aquello que genera interacción, lo que favorece publicaciones llamativas, polémicas o emocionales, incluso cuando contienen información incorrecta. En ese entorno, la desinformación digital encuentra condiciones ideales para expandirse. A esto se suma un patrón de consumo fragmentado. Muchos usuarios leen titulares o fragmentos sin acceder al contenido completo, lo que facilita que un mensaje falso se instale antes de ser cuestionado. Cuando llega la corrección, suele tener menos alcance y menor impacto. La Comisión Europea ha advertido sobre este fenómeno en distintos informes sobre la lucha contra la desinformación, donde señala que la velocidad de propagación supera la capacidad de respuesta de medios y verificadores. Comprender la ley de Brandolini implica asumir que no toda la información circula en igualdad de condiciones. Un contenido viral no necesariamente es más sólido, sino que muchas veces es más simple, más emocional o más fácil de consumir. Para los usuarios, esto introduce una responsabilidad adicional. Verificar antes de compartir, contrastar fuentes y desconfiar de mensajes excesivamente categóricos se vuelve parte del uso cotidiano de internet. Sin embargo, incluso con estas prácticas, el desequilibrio persiste. El problema trasciende lo tecnológico y se instala en los hábitos de consumo de información. La facilidad para producir contenido ha eliminado barreras, pero también ha debilitado los filtros. En ese contexto, la desinformación, las fake news y los bulos no necesitan ser más rigurosos que la información verificada: les alcanza con ser más rápidos, más atractivos y más fáciles de consumir para imponerse en la conversación pública.