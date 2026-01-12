La Guerra de los Cien Años no duró 100 años y otros “errores”: el libro de hace 40 años que anticipó el fact-checking.

La historia está llena de datos que se repiten tanto que parecen verdades indiscutibles. Algunos se aprenden en la escuela, otros se transmiten en libros de divulgación y muchos sobreviven por pura inercia cultural. Uno de los más conocidos es el de la Guerra de los Cien Años, un conflicto medieval cuyo propio nombre induce a error.

Ese tipo de inexactitudes no es nuevo. Ya en la década de 1980, un periodista y crítico cultural decidió reunirlas y ponerlas en cuestión en un solo volumen. El resultado fue Una enciclopedia de datos inútiles, un libro publicado en 1986 que, lejos de perder vigencia, sigue funcionando como una guía para detectar errores históricos persistentes.

No duró cien años y no fue una sola guerra

La llamada Guerra de los Cien Años enfrentó a Inglaterra y Francia entre 1337 y 1453, lo que implica una duración de 116 años. Ese dato, que hoy aparece en manuales y sitios especializados, ya figuraba claramente señalado en el libro de Homero Alsina Thevenet, cuando todavía era habitual repetir la cifra redonda sin matices.

El conflicto tampoco fue una guerra continua. Se trató de una sucesión de campañas militares separadas por largos periodos de tregua, acuerdos diplomáticos y pausas forzadas por crisis internas o epidemias. El nombre se consolidó siglos después, como una forma simplificada de agrupar hechos complejos bajo una etiqueta fácil de recordar.

En Una enciclopedia de datos inútiles, este ejemplo aparece como parte de una serie de correcciones a afirmaciones históricas que, sin ser del todo falsas, están mal formuladas o incompletas, y por eso generan interpretaciones erróneas.

Homero Alsina Thevenet, maestro de periodistas y autor de Una enciclopedia de datos inútiles, publicada en 1986. ChatGPT

¿Por qué estos errores siguen circulando?

Si el dato correcto está disponible desde hace décadas, la pregunta es evidente: ¿por qué siguen repitiéndose estas inexactitudes? El propio Alsina Thevenet apuntaba a una explicación simple: la fuerza de la costumbre y la comodidad de los relatos simplificados.

Los nombres breves, las cifras redondas y las explicaciones esquemáticas son más fáciles de memorizar y transmitir. En ese proceso, la precisión suele quedar relegada. Así, la Guerra de los Cien Años se convierte en un ejemplo perfecto de cómo un error puede institucionalizarse sin mala intención.

El libro no se limita a corregir fechas. También muestra cómo muchos datos históricos, científicos o culturales se repiten sin ser verificados, incluso en textos considerados de referencia. La obra propone una lectura crítica basada en comprobar fuentes y desconfiar de lo obvio.

Quién fue Homero Alsina Thevenet, el autor detrás del libro

Homero Alsina Thevenet fue crítico de cine, periodista cultural y ensayista uruguayo, con una trayectoria destacada en medios de Uruguay y Argentina. Nacido en Montevideo en 1922, desarrolló una carrera centrada en el análisis riguroso del cine y la cultura, con una atención constante a la exactitud de los datos y las fuentes.

El uruguayo no solo publicó Una enciclopedia de datos inútiles, también dejó una obra amplia sobre cine y cultura, con más de veinte libros a lo largo de casi siete décadas de carrera. Entre sus títulos se cuentan estudios sobre historia cinematográfica como Crónicas de cine (1973), un análisis de la censura en la Censura y otras presiones sobre el cine (1972), una biografía del actor Charles Chaplin en el libro Chaplin, todo sobre un mito (1977) y compilaciones de textos y manifiestos del cine -como Historias de películas, su último libro publicado (Cuenco de Plata, 2007). Además, publicó Cinelecturas I (1990) y, junto con Emir Rodríguez Monegal, una obra sobre Ingmar Bergman, entre otros trabajos que mezclan divulgación, crítica y relato histórico.

Además de su labor como crítico cinematográfico, publicó libros de ensayo y divulgación. Una enciclopedia de datos inútiles, editado en 1986, refleja ese enfoque, al reunir correcciones a errores históricos y culturales que circulan como verdades aceptadas, aplicando un método basado en la verificación y la lectura crítica.

Alsina Thevenet falleció el 12 de diciembre de 2005, en Montevideo, a los 83 años.

Un libro de 1986 que anticipó el fact-checking actual

Publicado en Buenos Aires por Ediciones de la Flor, Una enciclopedia de datos inútiles reúne decenas de entradas breves que desmontan mitos, errores comunes y afirmaciones engañosas. Su tono es claro, directo y accesible, pero siempre apoyado en la verificación rigurosa de datos.

Homero Alsina Thevenet, reconocido por su obsesión con la precisión, utilizó el formato enciclopédico para exponer contradicciones históricas que otros textos pasaban por alto. En ese sentido, el libro funciona como un antecedente temprano de lo que hoy se conoce como verificación de datos.

Cuarenta años después de su publicación, muchas de las correcciones que plantea siguen siendo necesarias. La persistencia de estos errores demuestra que la información no siempre se corrige sola y que algunos libros, aunque antiguos, siguen siendo herramientas útiles para leer la historia con más cuidado.