La sandwichera que es tendencia en Lidl: este electrodoméstico prepara hasta dos sándwiches a la vez por menos de 15 euros.

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La cadena Lidl en España vuelve a destacar en la categoría de pequeños electrodomésticos con una sandwichera de la marca SilverCrest que combina un diseño compacto con funciones pensadas para facilitar la preparación de comidas rápidas en casa. El producto tiene una valoración media de 4,5 sobre 5 estrellas y el 90% de los clientes lo recomienda.
Esta sandwichera permite cocinar hasta dos sándwiches al mismo tiempo gracias a sus placas de aluminio con revestimiento antiadherente. Además, incorpora indicadores luminosos de funcionamiento y un mango con cierre para un uso más cómodo y seguro.
El pequeño electrodoméstico de Lidl diseñado para preparar dos sándwiches al mismo tiempo
La sandwichera SilverCrest está diseñada para preparar de forma simultánea dos sándwiches. Funciona con una potencia de 750 W, lo que permite calentar las placas rápidamente y conseguir una cocción uniforme.
El electrodoméstico incorpora placas de aluminio con revestimiento antiadherente de alta calidad de ILAG, lo que facilita retirar los alimentos y simplifica la limpieza tras cada uso. Además, el revestimiento destaca por su elevada resistencia a la abrasión gracias a su alto grado de dureza.
Para facilitar el proceso de cocinado, el aparato cuenta con un semáforo de cocción, que indica cuándo ha alcanzado la temperatura adecuada, así como un mango con cierre para mantener los sándwiches bien prensados durante la preparación. La sandwichera también incluye un manual de instrucciones con cinco sugerencias de recetas para sacar el máximo partido al electrodoméstico.
Todas las características de la sandwichera de Lidl: potencia, capacidad y diseño
Placas de cocción
- Placas fabricadas en aluminio.
- Revestimiento antiadherente de alta calidad ILAG.
- Alta resistencia a la abrasión.
Potencia y funcionamiento
- Potencia de 750 W.
- Indicadores luminosos de funcionamiento.
- Semáforo de cocción.
Diseño y comodidad
- Mango con cierre.
- Práctico recogecables.
- Longitud del cable de aproximadamente 1 metro.
Dimensiones y peso
- Medidas aproximadas: 23,9 x 24,3 x 10,2 cm.
- Peso aproximado: 1,4 kg.
Especificaciones técnicas
- Tensión: 220-240 V.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- No es apta para lavavajillas.
- Producto sin PFAS.
Cuánto cuesta la sandwichera SilverCrest y cómo comprarla en Lidl
La sandwichera SilverCrest está disponible en la tienda online de Lidl en España por 14,99 euros. Por este precio, los compradores obtienen un pequeño electrodoméstico capaz de preparar dos sándwiches simultáneamente.
Con placas antiadherentes, indicadores luminosos, recogecables y un manual con cinco propuestas de recetas, se ha convertido en una de las opciones más económicas del catálogo de Lidl para quienes buscan una solución rápida y práctica para el desayuno, la merienda o una comida ligera.