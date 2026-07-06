Cuando muere el titular de una cuenta bancaria, ¿qué deben realizar los familiares para no pagar sanciones y multas? Fuente: Shutterstock

Una cuenta bancaria es un contrato financiero entre un individuo o una empresa y una entidad financiera, mediante el cual el cliente deposita su dinero en el banco para su custodia, administración y uso a través de diversos servicios y operaciones bancarias.

Dentro del sistema financiero, las cuentas bancarias son de las más importantes , pues permiten el depósito de las nóminas, el resguardo del dinero físico y la administración de los ingresos personales.

Aunque la mayoría de las personas cuenta con alguna, muy pocos usuarios saben qué hacer cuando algún familiar titular de una cuenta fallece y las consecuencias que podría traer en caso de no avisar al banco correspondiente.

Qué hacer al fallecer el titular de una cuenta bancaria

En primer lugar, los herederos de la persona fallecida deben dirigirse a la Administración Tributaria española con el objetivo de determinar si el difunto poseía una o diversas cuentas bancarias, dado que las entidades financieras tienen la obligación de notificar sobre estas cuentas a la mencionada administración, tal como explicó la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin).

Adicionalmente, al llevar a cabo esta verificación, tendrán la capacidad de conocer si el titular contaba con deudas pendientes o cuál era el saldo de los depósitos, una vez que haya acreditado su vínculo de parentesco.

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¿Qué sucede si no se cierran las cuentas de una persona fallecida?

En segundo lugar, es imperativo proceder al cierre de las cuentas del titular que permanezcan abiertas a fin de que la generación de nuevas comisiones no ocurra anualmente. De no hacerlo, esto podría generar nuevas deudas al heredero que haga la reclamación de la herencia.

Para evitar esta situación, el familiar debe notificar al banco acerca del fallecimiento del titular y proporcionar el certificado de defunción y, si lo tiene, una copia del testamento. En caso de que no sea factible presentar el último documento mencionado, se puede entregar una declaración de los herederos.

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“Estos documentos, junto con la documentación que justifique la aceptación, partición y adjudicación de la herencia, son igualmente necesarios para poder probar su condición de heredero, lo cual es fundamental para realizar cualquier operación en la cuenta“, explicó Asufin.

Por último, la asociación mencionada por el medio La razón indicó que después de 20 años sin que alguien reclame la cuenta, el Estado se quedará con los fondos que estén disponibles.

“Lo más habitual es que haya alguien que informe a la Agencia Tributaria, la cual cuenta con un canal específico para reportar sobre estas cuentas y herencias abandonadas en las que el Estado pasa a ejercer como heredero", concluyó la entidad.