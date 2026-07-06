Llega el eclipse solar más largo del siglo: los expertos advierten que observarlo directamente puede llevar a lesiones irreversibles.

Llega el eclipse solar más largo del siglo: los expertos advierten que observarlo sin filtros puede llevar a lesiones irreversibles. (Foto: Shutterstock).

El próximo 12 de agosto tendrá lugar un eclipse solar que podrá verse desde distintos puntos de la geografía española, un fenómeno astronómico que despierta gran interés entre la población. Sin embargo, especialistas en salud visual alertan sobre los riesgos que implica contemplarlo sin la protección adecuada.

Desde el Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana (COOCV) remarcan que mirar directamente el eclipse sin utilizar filtros homologados por la Unión Europea puede provocar daños permanentes en la visión. Por ello, insisten en la importancia de emplear únicamente gafas específicas certificadas y evitar cualquier método casero.

Los ópticos alertan sobre el riesgo de sufrir daños irreversibles en la retina

Mirar directamente y sin filtros homologados el eclipse solar del próximo 12 de agosto puede provocar “lesiones irreversibles” en los ojos. Así lo advierte el nuevo presidente del Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana (COOCV), Rafael Pérez Cambrodí, quien asegura a EFE que observar el eclipse sin gafas con filtros homologados por la Unión Europea puede causar una quemadura en la mácula, la zona central de la retina que permite distinguir los detalles.

“Lo que hay que intentar es evitar soluciones artesanales como, por ejemplo, ver a través de una radiografía o un carrete de fotografías antiguo o a través de una gafa de sol convencional. Todo esto no protege, al contrario”, alerta.

Pérez Cambrodí insiste: “Está claro que si miramos a un eclipse directamente, tenemos un riesgo muy elevado de tener una lesión irreversible de los ojos. Hay que evitarlo e intentar disfrutar del eclipse a través de dispositivos que estén homologados”.

Además, destaca que la ciudadanía podrá adquirir estas gafas con filtros homologados en prácticamente todos los establecimientos sanitarios de óptica.

Llega el eclipse solar más largo del siglo: los expertos advierten que observarlo directamente puede llevar a lesiones irreversibles. ChatGPT

Cómo identificar unas gafas homologadas para observar el eclipse con seguridad

Con motivo del eclipse, que será ampliamente visible en la Comunitat Valenciana, el Colegio ha preparado una página web específica, disponible en valenciano y castellano, dirigida tanto a los más jóvenes como al público general y, de forma específica, a los educadores. En ella explican que las gafas aptas para observar el eclipse deben incluir:

El sello y código ISO 12312-2 .

La identificación del fabricante.

Las instrucciones de uso.

Asimismo, advierten que se debe desconfiar de las gafas que sean “demasiado claras” para interiores y recomiendan no utilizarlas si están rayadas, rotas, perforadas o deterioradas.

La web también recuerda que las gafas de sol convencionales, aunque sean muy oscuras, “no son filtros solares y no protegen para mirar el sol directamente”. Del mismo modo, señala que los telescopios y las cámaras fotográficas siempre deben utilizar el filtro adecuado.

Llega el eclipse solar más largo del siglo: los expertos advierten que observarlo directamente puede llevar a lesiones irreversibles. ChatGPT

La campaña pone el foco en los niños y jóvenes durante los campamentos de verano

Desde el Colegio muestran una especial preocupación por la población más joven, ya que el eclipse coincidirá con la temporada de campamentos estivales.

“Nos preocupan sobre todo los más jóvenes”, admite Rafael Pérez Cambrodí, quien explica que hacen especial hincapié en que los padres, los educadores y los monitores de verano “alerten sobre la importancia de que no miren directamente al eclipse si no es con las gafas”. De este modo, buscan reforzar las medidas de prevención para evitar lesiones oculares irreversibles durante la observación del fenómeno.