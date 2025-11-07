El tiempo en España durante este viernes, 7 de noviembre de 2025 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por chubascos.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este viernes 7 de noviembre

El clima en España se verá afectado por la llegada de un nuevo frente que traerá cielos nubosos o cubiertos y chubascos generalizados, siendo menos frecuentes y más débiles en el extremo sureste peninsular. En Galicia, se anticipan chubascos que podrían ir acompañados de tormentas y granizo, especialmente en el oeste de la Comunidad, donde se esperan acumulaciones significativas.Además, se prevén precipitaciones persistentes en el Cantábrico oriental y en zonas montañosas del norte. Durante la segunda mitad del día, es probable que se produzcan tormentas ocasionales en el interior peninsular, mientras que en el nordeste de Cataluña podrían registrarse algunas lluvias con cierta incertidumbre. En Canarias, se esperan intervalos nubosos con posibles precipitaciones en el norte de las islas.Las temperaturas máximas descenderán en el norte de la meseta Sur y noreste peninsular, con un descenso más suave en el norte de Castilla y León y Baleares. En el resto del país, se prevén ligeros ascensos, especialmente en zonas montañosas del noroeste y del interior sureste. Los vientos soplarán del suroeste y oeste en la Península y Baleares, con intervalos moderados y se anticipan heladas débiles en los Pirineos.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este viernes?

El clima en Madrid estará nuboso con claros al amanecer y anochecer, probables brumas y nieblas en cumbres y valles y lluvias débiles por la tarde; temperaturas entre 5 y 14 grados.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos que se tornarán nubosos con chubascos ocasionales por la tarde, especialmente en la vertiente atlántica. Temperaturas mínimas de 4 grados y máximas de 25 grados, con vientos flojos a moderados del oeste y ocasionalmente fuertes en el litoral mediterráneo.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos y claros en horas centrales, aumentando a muy nuboso al final del día, especialmente en la mitad occidental. Se esperan precipitaciones en el Pirineo y nordeste al inicio, con cota de nieve entre 1800 y 2000 m. Las temperaturas oscilarán entre 4 grados de mínima y 21 grados de máxima, con heladas débiles en el Pirineo y viento moderado del oeste en la mitad sur.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará nuboso, aumentando a muy nuboso o cubierto por la tarde, con chubascos ocasionales y tormentas que avanzarán de oeste a este. Las temperaturas mínimas descenderán, especialmente en la mitad norte, mientras que las máximas alcanzarán los 19 grados en la mitad sur, con ligeros descensos en la mitad norte. Se esperan heladas débiles en el Pirineo y un viento de componente oeste, moderado en el sistema Ibérico y flojo en el resto.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y cubiertos, con lluvias y chubascos débiles, especialmente en la primera mitad del día y al final de la tarde, donde no se descartan tormentas. Las temperaturas oscilarán entre 20 y 7 grados, con máximas en ascenso y mínimas con ligeros cambios. Los vientos serán flojos y moderados, girando a oeste.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con cielo poco nuboso y baja probabilidad de chubascos aislados. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 21 grados, con pocos cambios o un ligero descenso. El viento será flojo a moderado del oeste.

Nuboso en el norte de las islas montañosas, con predominio de intervalos nubosos en el resto de zonas e islas más orientales. Se espera baja probabilidad de precipitaciones débiles en el norte de las islas centrales. Las temperaturas oscilarán entre 17 y 24 grados, con pocos cambios o ligero descenso. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste de las islas montañosas durante la segunda mitad del día.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso al inicio, con aumento a muy nuboso y chubascos ocasionales por la tarde; temperaturas entre 5 y 24 grados y viento moderado del oeste.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles y posibilidad de tormentas, especialmente en el este y zonas de montaña, donde también se podrán formar brumas y bancos de niebla. Las temperaturas oscilarán entre 2 grados de mínima y 18 grados de máxima, con heladas débiles en áreas montañosas y un viento del suroeste que será flojo a moderado, con rachas fuertes en montaña y en la meseta durante las horas centrales del día.

El clima se presentará poco nuboso al inicio, con aumento de nubes en las cumbres del nordeste durante la madrugada. Se esperan brumas y nieblas en la Alcarria y zonas altas del norte, con posibilidad de lluvias y chubascos por la tarde, acompañados de tormentas. Las temperaturas oscilarán entre -1 grados de mínima y 19 grados de máxima, con un ligero descenso en la Alcarria y heladas débiles en el norte de la Ibérica. El viento será flojo a moderado del oeste.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos poco nubosos en Madrid, con temperaturas entre 16 y 21 grados y vientos flojos de poniente que aumentarán a moderados por la tarde. Por otro lado, cielos poco nubosos en Melilla, con temperaturas entre 16 y 22 grados y vientos moderados de poniente.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con lluvias débiles al mediodía y chubascos por la tarde, temperaturas entre 5 y 21 grados y vientos flojos del sur girando a oeste. Por otro lado, cielo poco nuboso por la mañana, con lluvias y chubascos a partir del mediodía; temperaturas entre 2 y 12 grados y viento flojo variable.

El clima en La Rioja estará mayormente nublado con precipitaciones débiles, temperaturas entre 5 y 16 grados y posibilidad de brumas en la Ibérica.