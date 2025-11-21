La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este viernes 21 de noviembre

El clima en España estará marcado por la influencia de una masa de aire ártica, lo que resultará en cielos cubiertos en el norte peninsular y en las Islas Baleares. Se esperan precipitaciones en diversas regiones, incluyendo el área cantábrica, Pirineos y el alto Ebro, con posibilidad de que estas lleguen de forma débil a otros puntos del tercio norte y montañas del centro y sureste.En el Cantábrico oriental y el norte de Baleares, las precipitaciones serán persistentes y localmente fuertes, acompañadas de tormentas y granizo en la primera mitad del día. En el tercio norte y montañas del centro, las precipitaciones se presentarán en forma de nieve, con acumulaciones significativas en áreas montañosas, especialmente en los Pirineos y el área cantábrica.Las temperaturas descenderán en gran parte de la Península, con heladas en el interior, mientras que en Canarias se prevén pocos cambios, con ligeros ascensos en las mínimas. El viento soplará de componente norte, siendo fuerte en Baleares y zonas expuestas del litoral mediterráneo, con rachas muy fuertes en sistemas montañosos del norte.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este viernes?

Nuboso en Madrid, con temperaturas máximas de 9 grados y mínimas de -3 grados y posibilidad de brumas y nieve en zonas altas.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, con posibles precipitaciones débiles de nieve en el sureste. Temperaturas en descenso, con máximas de 20 grados y mínimas de -1 grado y heladas débiles en el interior oriental. Vientos flojos a moderados del norte.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso en el Pirineo occidental y poco nuboso en el resto. Se esperan nevadas persistentes en el Pirineo occidental, con acumulaciones significativas en la cara norte. Las temperaturas descenderán, alcanzando un máximo de 13 grados y un mínimo de -3 grados, con heladas en el Pirineo. Habrá viento moderado del noroeste, ocasionalmente fuerte en el Pirineo, Ampurdán y sur de Tarragona, con probabilidad de ventiscas en cotas altas.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso y precipitaciones en la divisoria del Pirineo, el Pirineo occidental y Cinco Villas. La cota de nieve oscilará entre 500-700 m en el tercio norte y 700-900 m en el sistema Ibérico, descendiendo a cualquier cota a lo largo del día. Las temperaturas descenderán, alcanzando una máxima de 9 grados y una mínima de -3 grados, con heladas moderadas en el Pirineo y sistema Ibérico. Se espera un viento moderado del noroeste, ocasionalmente fuerte en cotas altas, con probabilidad de ventiscas.

El clima en Asturias será nuboso o cubierto, con brumas y nieblas en la Cordillera. Habrá precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en forma de nieve en la Cordillera, con cota de nieve entre 800 y 900 metros. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 13 grados, con heladas débiles en la Cordillera y viento flojo del norte.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo nuboso o cubierto con precipitaciones, especialmente en Menorca y Mallorca, donde pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta y granizo pequeño. La cota de nieve descenderá de 1000 m a 600 m. Las temperaturas estarán en descenso, con máximas de 15 grados y mínimas de 1 grado. Se esperan heladas débiles en la sierra de Tramuntana, a partir de 900 m. Viento del norte y noroeste moderado a fuerte, con rachas de 70 a 90 km/h.

Intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso en Lanzarote y Fuerteventura por la tarde y a nuboso en el interior del resto de islas, donde son probables lluvias, especialmente en vertientes este y noreste. En La Palma, las precipitaciones serán persistentes, con acumulados iguales o superiores a 60 litros en 12 horas. Temperaturas entre 14 y 24 grados, con viento del noreste y brisas en costas suroeste.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso en la Comunidad Valenciana, con temperaturas entre 0 y 17 grados, heladas débiles en el interior y posibilidad de nieve en el norte de Castellón.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso o cubierto en el nordeste y extremo norte, con precipitaciones débiles a moderadas, especialmente persistentes en el extremo norte; en el tercio este y Sistema Central habrá probabilidad de precipitaciones débiles y bancos de niebla en zonas altas. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 10 grados y una mínima de -5 grados, con heladas débiles y moderadas en zonas de montaña y vientos del norte y noroeste moderados.

El clima se presentará poco nuboso al inicio, pero pronto se tornará nuboso en el nordeste y en las horas centrales en gran parte del territorio, excepto en el extremo suroeste. Se esperan brumas y bancos de niebla matinales en las cumbres del Sistema Central, así como precipitaciones débiles en esa misma área y en el norte del Ibérico. La cota de nieve descenderá a 600-800 metros. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, con mínimas de -5 grados al final del día y heladas débiles en la mitad occidental. El viento será flojo a moderado del oeste y noroeste, girando hacia el norte durante la mañana, con una máxima de 11 grados.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos poco nubosos o despejados en Madrid, con temperaturas entre 13 y 19 grados y vientos flojos variables. Por otro lado, cielos nubosos en Melilla, con posibles precipitaciones débiles, temperaturas entre 14 y 19 grados y vientos moderados de poniente cambiando a levante por la tarde.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Nuboso con brumas y niebla, lluvias y chubascos hasta la noche, nieve en el interior, temperaturas de 9 a -1 grados y heladas débiles en la mitad sur. Por otro lado, el clima en Navarra estará nuboso, con brumas matinales y lluvias débiles, temperaturas entre -4 y 3 grados y heladas en zonas altas.

Nuboso con precipitaciones débiles, temperaturas entre 0 y 7 grados y heladas en la sierra.