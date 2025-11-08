El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este sábado, 8 de noviembre de 2025.

Pronóstico del tiempo para España para este sábado 8 de noviembre

El clima en España estará marcado por un frente que recorrerá la Península, dejando cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones y tormentas ocasionales, especialmente en el Cantábrico y el cuadrante nordeste. Se prevén lluvias persistentes y localmente fuertes en el extremo oriental del Cantábrico y la cara norte del Pirineo, así como chubascos en el litoral catalán.En las islas Baleares, se formará una borrasca que provocará cielos cubiertos y precipitaciones con tormenta y posibilidad de granizo. Estas lluvias serán persistentes y significativas, especialmente en la mitad norte de Mallorca y Menorca. En Canarias, se esperan cielos nubosos con probables lluvias débiles en el norte de las islas más montañosas.Las temperaturas máximas descenderán en Baleares y en los tercios norte y este de la Península, mientras que las mínimas se registrarán al final del día, con descensos en la vertiente mediterránea. Habrá heladas débiles en las montañas del norte peninsular y moderadas en los Pirineos. Los vientos serán de componente oeste, con intervalos fuertes en algunas zonas.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este sábado?

Nuboso por la mañana con brumas en la Sierra, chubascos en cotas altas y temperaturas entre 5 y 16 grados, despejando al final de la tarde.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía, se prevén cielos nubosos con débiles precipitaciones en las sierras Béticas y el litoral atlántico, especialmente de madrugada, donde podría haber nieve por encima de 1800 metros. A lo largo del día, los cielos se despejarán y se esperan nieblas matinales en la vertiente atlántica. Las temperaturas oscilarán entre 6 y 25 grados, con vientos flojos a moderados del oeste o noroeste.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo muy nuboso y precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en el litoral, donde podrían ocurrir tormentas. Durante la tarde, las lluvias irán remitiendo, aunque en el Valle de Arán y el extremo norte del Pirineo persistirán. Las temperaturas oscilarán entre 5 y 20 grados, con heladas débiles en el Pirineo y vientos moderados en el sur de Tarragona.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielos cubiertos y lluvias débiles a moderadas, especialmente en el Pirineo, donde la cota de nieve descenderá a 1600-1800 m. Las temperaturas oscilarán entre 3 grados de mínima y 17 grados de máxima, con heladas débiles en el Pirineo. Por la tarde, se espera que el cielo se aclare, mientras que el viento del noroeste será moderado, con rachas fuertes en el este de Teruel.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos que se irán despejando, dejando intervalos nubosos y poco nubosos al final de la tarde. Habrá probabilidad de brumas y precipitaciones débiles, especialmente en el litoral y la Cordillera, con posibilidad de tormentas. Las temperaturas descenderán entre 17 y 4 grados, con heladas débiles en zonas altas y vientos flojos que cambiarán a sur.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo nuboso a cubierto con lluvias y chubascos fuertes y persistentes, ocasionalmente con tormenta. Temperaturas en descenso. Viento flojo a moderado del suroeste, aumentando a moderado con intervalos de fuerte del noroeste y norte, con rachas de hasta 80 km/h.

Nuboso en las vertientes norte de las islas montañosas con probables precipitaciones débiles, especialmente por la tarde y la noche. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos que aumentarán a nuboso, con posibilidad de lluvia débil en las vertientes norte y oeste. Temperaturas entre 16 y 26 grados, con viento moderado del nordeste y rachas fuertes en algunas zonas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo nuboso en el tercio norte por la mañana, tendiendo a poco nuboso por la tarde; probabilidad de chubascos ocasionales y temperaturas entre 7 y 23 grados. Viento moderado del noroeste, fuerte en el interior de Castellón.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con un tercio este nuboso y precipitaciones de madrugada, disminuyendo la nubosidad y las lluvias durante el día; en el resto de la región habrá intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles en zonas de montaña, tendiendo a poco nuboso. La cota de nieve estará por encima de 1600 o 1800 metros, con brumas y bancos de niebla. Las temperaturas mínimas descenderán a 0 grados y las máximas se mantendrán en 16 grados, con heladas débiles en zonas de montaña y viento del oeste al norte, flojo con intervalos de moderado y rachas fuertes en montañas del este.

El clima se presentará nuboso con grandes claros por la mañana en el oeste, mientras que por la tarde se abrirán en el resto de la región. Habrá brumas y nieblas en zonas altas y en el norte de Toledo. Se esperan lluvias débiles y chubascos, aunque poco probables en el tercio oeste y en el oeste de Guadalajara, cesando a primeras horas. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 grados y las máximas alcanzarán los 17 grados, con un ligero ascenso en el noroeste de Toledo y Guadalajara. El viento será flojo a moderado del noroeste, con rachas fuertes en el sur y sureste de Albacete, amainando al final del día.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos nubosos con precipitaciones débiles en Madrid, temperaturas entre 16 y 21 grados y vientos moderados de poniente. Por otro lado, cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles por la mañana, temperaturas entre 18 y 24 grados y vientos moderados a fuertes de poniente.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con claros por la tarde, brumas matinales en zonas altas y precipitaciones débiles que remitirán por la mañana; temperaturas entre 7 y 17 grados. Por otro lado, cielos nubosos en Navarra, con claros por la tarde; temperaturas entre 4 y 12 grados y probabilidad de precipitaciones débiles, especialmente en el Pirineo.

El clima en La Rioja estará nuboso con chubascos débiles, disminuyendo la nubosidad y las precipitaciones durante el día; temperaturas entre 5 y 15 grados y viento flojo a moderado.