El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este miércoles, 19 de noviembre de 2025.

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 19 de noviembre

El clima en España se verá afectado por la llegada de un frente que generará inestabilidad, especialmente en el tercio norte peninsular. Los cielos estarán mayormente cubiertos, con precipitaciones en el norte de Galicia, la Ibérica, el alto Ebro, los Pirineos y el área cantábrica, donde se esperan lluvias persistentes. También habrá nevadas en las montañas del norte, con una cota que descenderá de 1500 a 800/1000 metros.En el resto de la Península, el tiempo será más estable, con intervalos de nubes altas y nubosidad baja matinal en el Levante y ambas mesetas. En los archipiélagos, se prevén cielos nubosos con chubascos ocasionales, aunque en las islas Canarias orientales la probabilidad es baja. Además, se podrían formar bancos de niebla en montañas del norte y en algunas zonas de las mesetas.Las temperaturas máximas aumentarán en el Cantábrico oriental y alto Ebro, mientras que en el resto del tercio norte, meseta e Ibérica Sur se registrarán descensos. Las mínimas descenderán en la Península y Baleares, con heladas débiles en el interior del norte peninsular y moderadas en Pirineos e Ibérica. El viento soplará de componentes oeste y norte, con intervalos fuertes en algunas zonas.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este miércoles?

El clima en Madrid se presentará con intervalos de nubes, temperaturas en descenso de 0 a 12 grados y heladas débiles en zonas altas.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos con tendencia a nubosos, bancos de niebla matinales en el tercio occidental, temperaturas en ligero descenso o sin cambios y vientos flojos que cambiarán a componente oeste por la tarde, con poniente moderado en el litoral mediterráneo.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos en el nordeste y poco nuboso en el resto, aumentando la nubosidad por la tarde en el Pirineo, donde se prevén precipitaciones débiles y nieve a partir de 1000-1200 m. Las temperaturas oscilarán entre 0 y 16 grados, con heladas en el Pirineo y viento flojo del noroeste, que se intensificará en el suroeste y presentará rachas fuertes en el sur de Tarragona.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso, aumentando a nuboso por la tarde en el Pirineo, donde se prevén precipitaciones débiles y la cota de nieve entre 1000 y 1200 m. Las temperaturas descenderán, con máximas de 13 grados y mínimas de -4 grados, además de heladas débiles en el Pirineo y el sistema Ibérico. El viento será flojo del noroeste, aumentando a moderado en la depresión del Ebro al mediodía.

El clima en Asturias estará nuboso o cubierto, con brumas y nieblas en zonas altas y lluvias débiles, especialmente en Picos de Europa por la tarde. La cota de nieve descenderá a 1000-1100 m y se esperan temperaturas entre 14 y 4 grados, con mínimas al final del día y heladas débiles en cumbres. El viento será flojo del oeste, cambiando a norte por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Hoy el clima se presentará con intervalos nubosos y probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 5 y 17 grados, con un ligero descenso. El viento será flojo a moderado, cambiando a componente oeste por la tarde.

En Lanzarote y Fuerteventura, se esperan intervalos nubosos con probables lluvias débiles. En el norte de las islas montañosas, los cielos estarán nubosos con lluvias ocasionales. En el resto, habrá intervalos nubosos, tendiendo a nuboso en el sur con alguna lluvia débil. Las temperaturas oscilarán entre 14 y 24 grados, con viento flojo a moderado del norte en las islas orientales y del nordeste en las occidentales.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso en la Comunidad Valenciana, con temperaturas en ligero descenso y viento flojo del oeste.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso a intervalos nubosos, con aumento a nuboso en el tercio norte y oriental al final del día, donde se esperan algunas precipitaciones débiles por la tarde, especialmente en zonas de montaña. La cota de nieve descenderá de 1500 a 1000 metros y no se descartan bancos de niebla matinales en cotas altas del norte. Las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso, alcanzando -5 grados, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso, llegando a 13 grados en el nordeste y un ligero descenso en el noroeste y extremo oriental, con heladas débiles generalizadas, más intensas en zonas de montaña. Predominará el viento del norte o noroeste, flojo con intervalos moderados en el este y norte.

El clima se presentará con intervalos de nubosidad alta y nubes bajas por la mañana, con brumas y bancos de niebla más intensos en la mitad oriental de Albacete y el oeste de Ciudad Real. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, alcanzando -2 grados, mientras que las máximas se mantendrán en torno a 17 grados en el sureste, con descensos en otras áreas. Se esperan heladas débiles en Guadalajara y la Serranía y el viento será flojo, predominando del oeste y noroeste.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos poco nubosos que se tornarán nubosos, con temperaturas entre 15 y 20 grados y posibilidad de lloviznas ocasionales. Por otro lado,

En Melilla, cielos poco nubosos con temperaturas entre 13 y 21 grados y vientos flojos de poniente que aumentarán a moderados por la tarde.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Nuboso con brumas y nieblas en Álava, lluvias débiles y chubascos en el norte, cota de nieve bajando a 800-1000 metros, temperaturas entre 2 y 14 grados y viento flojo del oeste. Por otro lado, cielo nuboso en Navarra, con lluvias débiles en la mitad norte y temperaturas entre -3 y 9 grados.

El clima en La Rioja estará nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles y temperaturas mínimas en ligero descenso.