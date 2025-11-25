La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este martes, 25 de noviembre de 2025 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este martes 25 de noviembre

El clima en España se verá afectado por un frente que recorrerá la Península y Baleares, dejando cielos nubosos o cubiertos. A lo largo del día, se espera que los cielos vayan despejando, excepto en el tercio norte peninsular, montañas del centro y el archipiélago. Las precipitaciones serán más frecuentes en el tercio norte, Baleares y, de forma débil, en algunas regiones de Andalucía.Se anticipan tormentas ocasionales en las islas y el Cantábrico oriental, con posibilidad de que sean persistentes y localmente fuertes en esta última zona. En las montañas del norte, se prevé nieve a partir de los 1000/1300 metros, bajando hasta los 700 metros en el cuadrante nordeste, con acumulados significativos en el Pirineo y la Cantábrica.Las temperaturas máximas descenderán en la mitad norte y en los archipiélagos, mientras que las mínimas aumentarán en el Guadalquivir y litorales de Alborán. Habrá heladas débiles en zonas de montaña del norte y sureste peninsular. El viento soplará del oeste y noroeste, moderado en litorales y fuerte en algunas áreas, superando los 100 km/h en el bajo Ebro. En Canarias, se espera un alisio moderado.

Fuente: narrativas-es

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este martes?

El clima en Madrid estará nuboso, con temperaturas entre 2 y 12 grados y posibilidad de precipitación débil en la Sierra.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en las sierras Béticas y claros a partir del mediodía. Temperaturas entre 3 y 23 grados, con vientos flojos a moderados en el interior y moderados con rachas fuertes en el litoral y sierras orientales, cambiando a componente norte por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

Cielo nuboso en Cataluña, con precipitaciones en el Pirineo occidental y cota de nieve descendiendo a 600-800 m. Se esperan chubascos dispersos en el litoral norte por la mañana. Temperaturas en descenso, con máximas de 17 grados y mínimas de -1 grado, además de heladas en el Pirineo. Viento del noroeste, fuerte en algunas zonas.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso en el tercio norte e intervalos nubosos en el resto. Se anticipan precipitaciones en el Pirineo y Cinco Villas, con nieve acumulada significativa en cotas altas. Las temperaturas descenderán, alcanzando un máximo de 13 grados y un mínimo de 1 grado, con heladas en el Pirineo y viento del noroeste, ocasionalmente fuerte.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos, brumas y nieblas en zonas altas, con nieve a partir de 1300-1400 metros. Se esperan precipitaciones débiles y temperaturas entre 5 y 15 grados, con mínimas en ligero descenso y heladas débiles en la Cordillera. Los vientos serán flojos en el interior y moderados en el litoral.

Fuente: narrativas-es

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima estará marcado por intervalos nubosos y chubascos, especialmente en Menorca y el norte de Mallorca, donde podrían ocurrir tormentas y granizo pequeño. Durante la mañana, se espera que en Pitiusas y la mitad sur de Mallorca el cielo se aclare. Las temperaturas nocturnas apenas variarán, mientras que las diurnas descenderán, alcanzando un máximo de 18 grados y un mínimo de 5 grados al final del día. Habrá viento moderado del norte, con rachas de hasta 70 km/h en Pitiusas durante la madrugada.

Cielos poco nubosos con nubosidad alta en el norte de las islas montañosas, afectando medianías al anochecer. Posibles precipitaciones ocasionales en el interior durante las horas centrales. Calima remitiendo en zonas bajas por la mañana y en medianías al final del día. Temperaturas entre 16 y 25 grados, con ligero a moderado descenso, especialmente en las máximas. Viento del nordeste, fuerte en el sureste y noroeste y brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo a moderado del sureste, cambiando a componente norte.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso o despejado en la Comunidad Valenciana, con temperaturas entre 3 y 21 grados y posibilidad de precipitaciones débiles en la mitad sur durante la mañana.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos y precipitaciones débiles, principalmente en la Cantábrica, donde se esperan acumulaciones de nieve por encima de los 1200-1300 m. En el resto de la región, el cielo estará poco nuboso. La cota de nieve descenderá a 900 metros al final del día en el extremo oriental y no se descartan brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 13 grados y una mínima de -1 grado, con un ligero o moderado descenso y heladas débiles en cotas altas y en la mitad oriental. El viento será del oeste y noroeste, flojo a moderado con rachas fuertes.

El clima de hoy se caracterizará por cielos nubosos en la madrugada, con brumas y bancos de niebla dispersos. Se esperan precipitaciones débiles que cesarán por la mañana, dando paso a intervalos de nubes altas que se despejarán al final del día. Las temperaturas mínimas descenderán hasta -1 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 15 grados. Habrá heladas débiles en zonas altas y un viento flojo que girará a norte y noroeste, con rachas fuertes en las provincias orientales.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos muy nubosos con precipitaciones moderadas por la mañana, despejándose por la tarde; temperaturas entre 13 y 19 grados y vientos moderados de poniente. Por otro lado,

En Melilla, se esperan intervalos de cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles, temperaturas entre 14 y 20 grados y vientos moderados a fuertes del oeste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con brumas y nieblas en zonas altas, precipitaciones débiles a moderadas, temperaturas en descenso de 3 a 12 grados y vientos moderados del noroeste. Por otro lado, cielos nubosos con claros en la Ribera del Ebro, precipitaciones débiles en el sur y moderadas en el norte, con temperaturas entre 0 y 6 grados y heladas débiles en el Pirineo.

El clima en La Rioja será nuboso con precipitaciones débiles, nevadas en la Ibérica, temperaturas en descenso y viento flojo a moderado.