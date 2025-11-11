La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este martes, 11 de noviembre de 2025 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este martes 11 de noviembre

El clima en España el martes estará marcado por un frente atlántico asociado a la borrasca Claudia, afectando principalmente al noroeste peninsular. Se prevén cielos nubosos o cubiertos en las vertientes cantábrica y atlántica, así como en el Sistema Central, con abundante nubosidad en el resto de la Península y Baleares. Las precipitaciones serán más intensas en Galicia, donde se esperan acumulaciones significativas.Habrá probables nieblas matinales en las montañas de la vertiente atlántica y en la meseta Sur, además de brumas frontales en el oeste de Galicia. Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso general, aunque habrá descensos puntuales en algunas zonas del sistema Central y en la fachada oriental.Los vientos soplarán de componente sur en la Península y Baleares, con poniente rolando a levante en el Estrecho y Alborán. Se prevén vientos moderados en el Cantábrico y litorales del Mediterráneo, con intensidades fuertes en Galicia y rachas muy fuertes en zonas altas del área cantábrica. En Canarias, el viento será flojo variable, tendiendo a suroeste.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este martes?

Nuboso y cubierto en Madrid, con brumas y nieblas por la mañana, temperaturas entre 4 y 17 grados y vientos flojos.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso en Andalucía, con vientos flojos y levante fuerte en el Estrecho a partir del mediodía.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas. Habrá brumas matutinas en el litoral norte, con temperaturas que oscilarán entre 5 y 21 grados. Se espera un ligero ascenso de las máximas en la depresión central y el cuadrante nordeste, mientras que en el Pirineo habrá un leve descenso. El viento será flojo y variable, aumentando a moderado en el litoral norte por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con intervalos nubosos que disminuirán a cielo poco nuboso con nubes altas por la mañana. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso o se mantendrán sin cambios, con heladas débiles en algunas áreas del Pirineo. El viento será flojo y variable, cambiando a sur y sureste flojo por la tarde, con intervalos moderados en Cinco Villas.

El clima en Asturias se presentará nuboso, especialmente en la cordillera, con posibilidad de precipitaciones débiles y brumas. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 20 grados, con mínimas en ascenso en el tercio oriental y máximas en aumento en el tercio occidental. Habrá viento moderado del sur, con rachas fuertes en la cordillera y el suroeste.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se caracterizará por un cielo poco nuboso y brumas matinales. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados de mínima y los 22 grados de máxima, con pocos cambios o un ligero ascenso. Habrá un viento flojo del suroeste que girará a sur durante la tarde.

En Lanzarote y Fuerteventura, cielos poco nubosos, con nubosidad en costas durante la madrugada. En el resto de islas, intervalos nubosos y claros por la mañana, tendiendo a nuboso por la tarde en zonas de interior. Posibles precipitaciones débiles en la provincia occidental. Temperaturas entre 15 y 25 grados, con ligero descenso de las mínimas en las islas orientales. Viento flojo, predominando brisas y girando a suroeste por la tarde en islas montañosas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso con temperaturas entre 5 y 22 grados, brumas matutinas en el litoral y viento flojo variable.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos y predominio de nubes altas, especialmente en el tercio oeste y norte, donde se esperan algunas precipitaciones débiles ocasionales. Habrá probabilidad de brumas o bancos de niebla por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 18 grados, con un ligero ascenso en general, aunque en algunas zonas del Sistema Central las máximas podrían descender ligeramente. El viento será de componente sur, flojo al principio, aumentando a moderado y con intervalos de fuerte por la tarde, sin descartar rachas muy fuertes en áreas montañosas del norte en la segunda mitad del día.

Cielos nubosos y cubiertos, con abundante nubosidad baja en Toledo y Guadalajara por la mañana, acompañada de brumas y nieblas dispersas. Se espera un aumento en las temperaturas y vientos flojos variables, predominando la componente sur.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos poco nubosos o despejados en Madrid, con temperaturas entre 15 y 21 grados y vientos flojos que aumentarán a moderados por la tarde. Por otro lado, cielos despejados en Melilla, con temperaturas entre 14 y 22 grados y vientos flojos del este.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Se prevén intervalos de nubes medias y altas, con temperaturas estables y vientos del sur que arreciarán a moderados, pudiendo alcanzar rachas muy fuertes en zonas altas del interior.

En Navarra, se esperan intervalos de nubes medias y altas, con temperaturas entre 4 y 17 grados y viento flojo a moderado del sureste, con rachas fuertes en la Vertiente Cantábrica y cotas altas del Pirineo.

El clima en La Rioja se presentará con nubes altas y medias, temperaturas entre 6 y 19 grados y viento flojo del sur y sureste.