La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España. El clima en España se caracterizará por la inestabilidad en los interiores del Cantábrico, este de Galicia, Pirineos y alto Ebro, donde habrá cielos cubiertos y chubascos con tormentas. En el centro y sur peninsular, así como en Baleares, se espera un tiempo más estable con cielos poco nubosos y posible nubosidad diurna. En las mañanas, habrá nubes bajas en el Cantábrico y el Estrecho, con precipitaciones débiles. En Canarias, el clima será nuboso con posibilidad de lluvias leves en el norte. Las temperaturas máximas aumentarán en el sur, mientras que el viento será flojo, con rachas fuertes en algunas zonas costeras. En Madrid predominarán cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad en la Sierra y ligera calima desde la mañana; mínimas sin cambios, máximas en ligero ascenso (sin cambios en la Sierra) y viento flojo variable tendiendo a sureste en las horas centrales. Cielos mayormente despejados en Andalucía, con algunas nubes bajas por la mañana en el Estrecho y posibles lluvias débiles. Se prevé polvo en suspensión al final del día y nubosidad en las sierras. Las temperaturas oscilarán entre 6 y 29 grados, con vientos flojos en el interior y moderados en el litoral, además de rachas fuertes en el Estrecho. El clima en Cataluña se caracterizará por cielos con intervalos nubosos en la mitad norte y poco nuboso o despejado en el sur. Habrá probabilidad de chubascos fuertes en el Pirineo por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 29 grados, con viento flojo que cambiará a dirección este en el litoral y sur en el interior. El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso o despejado, salvo en el Pirineo donde habrá intervalos nubosos y probabilidad de chubascos fuertes por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 grados de mínima y 29 grados de máxima, con un viento flojo que cambiará a sureste al mediodía, aumentando ocasionalmente en el Valle del Ebro. El clima en Asturias estará marcado por cielos nubosos y abundante nubosidad baja, con brumas y nieblas matinales. Se prevén chubascos y tormentas dispersos, especialmente en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados, con un ligero descenso en las máximas y se sentirá un viento flojo de nordeste. Cielo poco nuboso o despejado, con bancos de niebla matinal en Menorca y Mallorca. Temperaturas en ligero ascenso, con máxima de 27 °C y mínima de 8 °C. Viento flojo del este y brisas costeras en las horas centrales del día. Nuboso o con intervalos de nubes, baja probabilidad de lluvias débiles en el norte de madrugada y noche; temperaturas con pocos cambios; viento moderado del norte en las islas occidentales y del noroeste en las orientales, con brisas en las costas del sur de las islas montañosas. En la Comunidad Valenciana habrá cielos despejados o poco nubosos, temperaturas de 8 a 24 °C con pocos cambios y viento flojo variable por la mañana que tenderá a este al mediodía, ocasionalmente moderado en el litoral sur de Alicante. El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso, con nubosidad en áreas de montaña y el tercio norte, donde se espera que ocurran chubascos débiles o localmente moderados, acompañados de tormenta, especialmente en el noroeste. Podrán formarse bancos de niebla matinales y las temperaturas oscilarán entre 6 y 27 grados, con un ligero descenso en las máximas del tercio norte. El viento será flojo, predominando del noreste y norte, con componente oeste por la tarde. Se espera un día con cielo despejado, aumentando a poco nuboso en algunos momentos, especialmente en las zonas montañosas del nordeste y suroeste. Habrá ligera calima, más notable por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 4 grados de mínima y alcanzarán hasta 27 grados de máxima. El viento será flojo y variable en Guadalajara, mientras que en el resto de la región predominará del este y sureste. En Madrid habrá cielos nubosos con nubes bajas y posibles precipitaciones débiles, con Levante moderado y temperaturas sin cambios entre 17 y 19 ºC. En Melilla, cielos muy nubosos o cubiertos con alguna precipitación débil ocasional, Levante moderado y temperaturas sin cambios, con máxima de 19 grados y mínima de 17.