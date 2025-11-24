La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este lunes 24 de noviembre

El clima en España estará marcado por un frente que traerá cielos nubosos a cubiertos en la Península y abundantes nubes altas en Baleares. Se esperan precipitaciones moderadas o localmente fuertes en la vertiente cantábrica y Galicia, con posibilidad de tormentas y lluvias persistentes en zonas montañosas. Durante la tarde, las lluvias se extenderán hacia el sur de forma más débil, alcanzando eventualmente las islas Baleares.Las temperaturas máximas descenderán en el extremo norte y en zonas altas de la mitad sur peninsular, mientras que se prevén ascensos en el noroeste, litoral mediterráneo y Baleares. Las mínimas también descenderán en el noroeste y Pirineos, pero aumentarán en el resto de la Península, especialmente en la meseta Sur y la fachada mediterránea. En Canarias, se anticipan ascensos de temperaturas, con un notable aumento de las mínimas en cumbres y medianías de Gran Canaria y Tenerife.El viento soplará del oeste y suroeste, con variaciones en los litorales cantábrico y gallego, donde será del nororeste a partir del mediodía. Se esperan vientos moderados a fuertes en el litoral cantábrico, Alborán, golfo de Valencia y sur de Baleares, con rachas muy fuertes en Ibiza. En el interior peninsular, el viento será flojo a moderado, con rachas muy fuertes en la Ibérica y el tercio suroriental. En Canarias, predominará la componente este con intensidad moderada.

Fuente: narrativas-es

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este lunes?

Cielos nubosos en Madrid, con brumas y nieblas, lluvias débiles por la tarde y temperaturas entre 7 y 13 grados.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos en Andalucía con precipitaciones débiles, especialmente en las sierras. Temperaturas mínimas en ascenso (3 grados) y máximas en ligero ascenso en litorales (22 grados) y descenso en otras áreas. Vientos flojos a moderados, aumentando a fuertes en sierras y litoral.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso y precipitaciones en la vertiente norte del Pirineo durante la tarde, extendiéndose de forma débil en la vertiente sur y la Depresión Central de Tarragona. La cota de nieve descenderá de 2000 m a 1200-1400 m. Las temperaturas mínimas ascenderán, alcanzando 1 grado, mientras que las máximas llegarán a 22 grados, con heladas débiles en Pirineos y viento flojo que cambiará a componente norte en el Pirineo y Ampurdán.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso y precipitaciones, especialmente en el Pirineo, donde la cota de nieve descenderá a 1100-1300 m. Las temperaturas mínimas ascenderán a 4 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 18 grados. Habrá heladas débiles en el Pirineo y viento moderado del oeste, que girará a noroeste al final del día.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y cubiertos, con claros al final de la tarde. Habrá precipitaciones débiles y moderadas, posibles tormentas y brumas en zonas altas. Las temperaturas descenderán entre 17 y 5 grados, con heladas débiles en cotas altas. Los vientos serán flojos a moderados, girando de suroeste a noroeste.

Fuente: narrativas-es

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo cubierto con intervalos nubosos y algunas precipitaciones débiles. Temperaturas nocturnas en ascenso y diurnas sin cambios o en ligero aumento. Viento moderado a fuerte del oeste y suroeste, con rachas de hasta 70 km/h en las Pitiusas.

Intervalos nubosos de nubes medias y altas, con baja probabilidad de lluvia débil en altas cumbres de Tenerife. Aviso amarillo por calima en las islas orientales y en Gran Canaria y Tenerife durante la primera mitad del día, con altas concentraciones de polvo en superficie. Temperaturas mínimas de 17 grados y máximas de 27 grados, con ligero a moderado ascenso. Viento moderado de componente este, disminuyendo a flojo al final de la mañana.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo con intervalos nubosos y probabilidad de precipitaciones débiles en el interior; temperaturas entre 5 y 22 grados, con viento moderado y rachas fuertes en Valencia y Alicante.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso, con precipitaciones débiles generalizadas, especialmente por la tarde y cota de nieve bajando a 1300 metros; las temperaturas oscilarán entre 1 y 15 grados, con brumas en cotas altas y viento del suroeste al noroeste, flojo a moderado.

El clima se presentará con cielos nubosos y brumas matinales persistentes en zonas de montaña, especialmente en el noreste. Se esperan precipitaciones débiles a partir del mediodía en los sistemas montañosos del norte y oeste, extendiéndose por la tarde al resto de la Comunidad, excepto en el sureste. Las temperaturas mínimas ascenderán, especialmente en Toledo y la Mancha, mientras que las máximas descenderán, alcanzando 15 grados. Habrá posibilidad de heladas débiles en zonas altas de la Serranía de Guadalajara y viento moderado de componente oeste, con rachas fuertes en las sierras del sur de Albacete.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, se esperan cielos muy nubosos con posibles precipitaciones débiles al final del día, temperaturas entre 14 y 21 grados y vientos moderados de poniente.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con claros en la mitad sur, brumas en zonas altas y precipitaciones débiles a moderadas en el litoral de Guipúzcoa, con temperaturas entre 5 y 17 grados y vientos moderados del suroeste. Por otro lado, cielos nubosos en Navarra con brumas en el norte, precipitaciones débiles y temperaturas entre 3 y 10 grados.

El clima en La Rioja será nuboso, con precipitaciones débiles y temperaturas entre 7 y 16 grados y viento del suroeste.