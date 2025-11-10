El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este lunes, 10 de noviembre de 2025.

Pronóstico del tiempo para España para este lunes 10 de noviembre

El clima en España se verá afectado por el paso de un frente atlántico, lo que provocará cielos nubosos o cubiertos en el cuadrante noroeste peninsular. En el resto de la Península y Baleares, se esperan intervalos nubosos, principalmente de nubes medias y altas, con apertura de claros en el este y sur. Las precipitaciones se concentrarán en Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León, aunque podrían extenderse a otras áreas del Cantábrico y Castilla y León.Las temperaturas máximas experimentarán pocos cambios, con aumentos en el Cantábrico y el tercio este peninsular. Las mínimas, en cambio, aumentarán en la mayor parte de la Península, salvo en el este, Baleares y bajo Guadalquivir, donde se mantendrán estables. Se prevén descensos en el Ebro y litorales catalanes, así como heladas localmente moderadas en el Pirineo.Los vientos predominantes serán de componente oeste y sur en la Península y Baleares, con componente norte en el golfo de Cádiz al principio. Se esperan vientos moderados en los litorales mediterráneos y en el norte de Galicia y oeste de Asturias, con intervalos de fuerte en sus costas. En Canarias, se prevé un alisio moderado.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este lunes?

El clima en Madrid se presentará con intervalos nubosos y temperaturas entre 2 y 15 grados, con posibilidad de lloviznas débiles en la Sierra.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos y temperaturas en ligero descenso en el valle del Guadalquivir, con vientos flojos que cambiarán a poniente en el litoral mediterráneo y el Estrecho.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y nubosidad alta, con intervalos de nubes medias en el interior por la tarde. Se esperan brumas y bancos de niebla en la depresión central por la mañana y temperaturas que oscilarán entre los 3 y 22 grados. El viento será flojo y variable, predominando del oeste en las horas centrales.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas, especialmente en la segunda mitad del día. Se esperan brumas y bancos de niebla en el sur de Huesca por la mañana. Las temperaturas mínimas descenderán a 2 grados en el valle del Ebro, mientras que en el Pirineo ascenderán, alcanzando una máxima de 18 grados en la región. El viento será flojo y variable, predominando del oeste durante las horas centrales.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y algunas claros, brumas y nieblas en zonas altas. Habrá precipitaciones débiles, especialmente en el oeste y la Cordillera, que disminuirán por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 19 grados, con mínimas en ascenso y máximas en ligero descenso. El viento será flojo, moderándose en el litoral occidental por la mañana.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con intervalos nubosos. Las temperaturas nocturnas descenderán ligeramente, alcanzando los 8 grados, mientras que durante el día se espera un ligero ascenso, con una máxima de 21 grados. Habrá viento flojo del suroeste.

En Lanzarote y Fuerteventura, se esperan intervalos nubosos, especialmente en el norte de las islas montañosas, con baja probabilidad de lluvias débiles, más probables en La Palma. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 25 grados, con un viento del nordeste moderado que podría intensificarse en las vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve, aunque se espera que amainé al final del día.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso con temperaturas que oscilarán entre 4 y 24 grados y viento flojo variable, especialmente en Valencia y Alicante.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos, predominando cielos nubosos en la mitad oeste, donde se esperan algunas precipitaciones débiles y dispersas, especialmente en las zonas más al oeste y norte; las temperaturas mínimas ascenderán, alcanzando 0 grados, mientras que las máximas se mantendrán en torno a los 18 grados, con posibilidad de alguna helada débil y aislada y vientos flojos del sur y suroeste.

El clima se presentará poco nuboso con intervalos de nubes altas, especialmente en el extremo noroccidental por la mañana y en horas centrales del día, donde podría haber alguna llovizna débil y dispersa. Las temperaturas mínimas oscilarán entre -1 grados y las máximas alcanzarán los 21 grados, con heladas débiles en zonas montañosas del nordeste. El viento será flojo, predominando la componente oeste.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos poco nubosos en Madrid, con temperaturas entre 14 y 22 grados y vientos flojos de poniente. Por otro lado, cielos poco nubosos y temperaturas entre 15 y 22 grados en Melilla, con vientos flojos que cambiarán a poniente por la tarde.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con claros esporádicos, posibilidad de débil precipitación en la mañana, temperaturas entre 5 y 21 grados y viento flojo del sur. Por otro lado, cielos nubosos en Navarra, con temperaturas entre 3 y 16 grados y posibilidad de alguna precipitación débil en zonas altas.

El clima en La Rioja se caracterizará por intervalos nubosos y probabilidad de precipitación, con temperaturas estables en la ribera y mínimas en ascenso en la Ibérica.