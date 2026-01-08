La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 8 de enero

El clima en España se caracterizará por un tiempo anticiclónico en la mayor parte de la Península y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos, excepto en el litoral mediterráneo y el extremo sureste, donde se esperan cielos poco nubosos. Un frente traerá precipitaciones al Pirineo y al noroeste, especialmente en Galicia, con posibles lluvias débiles en el cuadrante noroeste y el Cantábrico.

Las temperaturas ascenderán de manera notable en la Península y Baleares, con aumentos significativos en las mínimas, especialmente en el Pirineo. En Canarias, se prevén intervalos nubosos y algunas precipitaciones débiles, con pocos cambios en las temperaturas, aunque se registrarán aumentos en las máximas en medianías y zonas altas.

El viento soplará de componente oeste, siendo flojo en el suroeste peninsular y moderado en el resto, con rachas fuertes en Galicia y el Cantábrico. En el valle del Guadalquivir, el viento será nordeste flojo, mientras que en Canarias se espera un alisio fuerte de dirección este-nordeste.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este jueves?

El clima en Madrid será poco nuboso al amanecer, con brumas y niebla, temperaturas mínimas de -2 grados y máximas de 6 grados y viento flojo de suroeste.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos en la vertiente atlántica y poco nubosos en el resto de Andalucía. Temperaturas en ascenso, con máximas de 18 grados y mínimas de -1 grado. Heladas débiles en el interior oriental y vientos flojos, con poniente moderado en el litoral mediterráneo.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso y posibilidad de precipitaciones débiles en el Valle de Arán y la divisoria pirenaica, con cota de nieve entre 1400-1600 m. Las temperaturas mínimas ascenderán, alcanzando -1 grado, mientras que las máximas llegarán a 17 grados, especialmente notables en zonas litorales. Habrá heladas débiles en el Pirineo y viento moderado con rachas fuertes en el tercio sur.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso y posibilidad de precipitaciones débiles en el Pirineo durante las primeras horas, con cota de nieve entre 1400 y 1600 m. Las temperaturas mínimas ascenderán notablemente, alcanzando -2 grados, mientras que las máximas llegarán a 14 grados, especialmente en el tercio sur. Habrá heladas débiles en Pirineos y el sur del sistema Ibérico, con viento moderado del oeste que se tornará flojo al final del día en el tercio norte y rachas muy fuertes en el sistema Ibérico hacia la tarde.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos, brumas y probables nieblas en la Cordillera. Se esperan lluvias y chubascos por la tarde, con una cota de nieve que descenderá a 1400-1600 metros. Las temperaturas oscilarán entre 17 y 6 grados, con un ascenso notable en las mínimas y heladas débiles en las cumbres. El viento será del sur y suroeste, moderado a fuerte en la zona occidental.

Cómo estará el clima en España este jueves 8 de enero (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con intervalos nubosos, predominando un cielo poco nuboso durante las horas centrales del día. Las temperaturas ascenderán, alcanzando un máximo de 16 grados y una mínima de 5 grados, siendo notable el aumento de las nocturnas. Habrá un viento moderado de componente oeste, con intervalos de fuerte.

En el norte y este de las islas de mayor relieve, se prevén cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto de zonas, habrá intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso en Fuerteventura, Lanzarote y la vertiente sur de Gran Canaria por la tarde, con probabilidad de calima. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 21 grados, con heladas débiles en cumbres centrales de Tenerife y baja probabilidad en La Palma. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en cumbres y vertientes expuestas, girando a componente este y disminuyendo a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso y temperaturas en ascenso, con viento moderado y rachas fuertes en el interior de Valencia.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos por la mañana, predominando las nubes bajas y se tornará nuboso por la tarde en el noroeste, con algunas precipitaciones en la Cantábrica y Sanabria y posibles lluvias débiles en la Ibérica al final del día. Habrá brumas y nieblas matinales persistentes en la meseta. La cota de nieve descenderá de 1600-1800 metros a 1400 metros. Las temperaturas ascenderán, alcanzando una máxima de 11 grados y una mínima de -3 grados, con heladas débiles en zonas altas. El viento será del suroeste, flojo al principio, aumentando a moderado con rachas fuertes en el norte y muy fuertes en el extremo nororiental.

El clima se presentará con cielos nubosos y probables brumas y nieblas en amplias zonas de la Comunidad. Las temperaturas mínimas ascenderán, alcanzando -5 grados, mientras que las máximas llegarán a 14 grados, con un ascenso notable en el Sistema Central y el sur de Ciudad Real. Se esperan heladas débiles a moderadas en el cuadrante nordeste y viento flojo de suroeste.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos poco nubosos en Madrid, con temperaturas entre 12 y 17 grados y vientos flojos de poniente que arreciarán por la tarde. Por otro lado, cielos con intervalos nubosos por la mañana, temperaturas entre 11 y 17 grados y vientos flojos del oeste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima se presentará con intervalos nubosos, brumas y probabilidad de nieblas matinales en Álava, lluvias débiles en el nordeste y temperaturas en ascenso, alcanzando 15 grados como máxima y 1 grado como mínima. Por otro lado, el clima en Navarra estará nuboso, con brumas y probabilidad de nieblas matinales en el Pirineo, lluvias en el tercio norte y temperaturas entre 1 y 8 grados.

El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos en la Ibérica y poco nuboso en el valle, con temperaturas entre 2 y 12 grados y posibilidad de precipitación en la sierra al final de la tarde.