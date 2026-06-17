La Agencia Tributaria elimina el límite de 3000 euros que hasta ahora obligaba a las entidades bancarias a informar sobre los cobros con tarjeta de empresarios y autónomos. Esta medida, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, representa un cambio importante en el control fiscal sobre profesionales y pequeños negocios en España.

El cambio forma parte del Real Decreto 253/2025, publicado el pasado mes de abril, que modifica las obligaciones de información de las entidades financieras. Además de eliminar el umbral mínimo, el traspaso de esta información se intensifica y pasará de hacerse de forma anual a mensual. Los bancos comenzarán a remitir los primeros datos en febrero de 2026, con información correspondiente a enero.

La banca informará sobre todos los cobros digitales sin límite de cantidad

La principal novedad consiste en que las entidades bancarias y de pago deberán reportar todas las transacciones realizadas, sin importar su cuantía, abarcando pagos efectuados a través de tarjetas, Bizum y otros métodos de pago móvil. Hasta el presente, solo era obligatorio informar en aquellos casos en que las operaciones excedieran los 3000 euros.

Asimismo, se elimina el umbral de 3000 euros que limitaba la obligación de informar sobre los cobros mediante tarjeta, con el propósito de evitar la omisión de información significativa, según argumenta la Administración tributaria. Gracias a esta modificación, el fisco podrá verificar que las declaraciones presentadas por empresarios y autónomos coincidan con sus ventas efectivas.

Impacto de la medida en autónomos y particulares

Para los profesionales y pequeños negocios, esto implica que cualquier pago recibido a través de medios electrónicos será registrado en los informes mensuales de las entidades. Incluso un pago de tres o cuatro euros se anotará en los informes mensuales que deberán remitir los bancos.

Los particulares, por su parte, disfrutan de una exención parcial de este control exhaustivo. Hacienda recibirá datos de manera anual sobre los movimientos realizados con tarjetas, únicamente cuando el volumen total de operaciones exceda los 25.000 euros al año. Así, se prioriza el control sobre aquellas tarjetas que generen un mayor impacto tributario.

Control fiscal en tiempo real gracias a la digitalización

La reforma responde al auge de los pagos digitales en España. Durante los primeros nueve meses de 2025, la cantidad de usuarios ha superado los 30 millones, lo que equivale aproximadamente a un 60% de la población española. Este crecimiento ha motivado a Hacienda a adecuar sus mecanismos de control.

Hacienda contará así con información que anteriormente se recibía únicamente una vez al año y que ahora se actualizará casi en tiempo real. La medida permitirá detectar con mayor celeridad irregularidades fiscales, como aquellas empresas que reciben pagos, pero no presentan declaraciones trimestrales de IVA. Asimismo, facilitará la identificación de ingresos no declarados y de actividad económica irregular a través de pagos digitales.