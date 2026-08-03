Entró en vigor: “Los trabajadores tienen derecho a 2 días libres por fallecimiento de un familiar, 4 si hay traslado”

La legislación laboral española contempla un permiso retribuido para los trabajadores que atraviesan el fallecimiento de un familiar cercano. Este derecho permite ausentarse del trabajo sin perder el salario y busca facilitar tanto las gestiones como el acompañamiento a la familia en uno de los momentos más difíciles.

El beneficio está regulado en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores y establece una duración de dos días, con la posibilidad de ampliarse hasta cuatro cuando resulte necesario desplazarse por el fallecimiento.

¿Cuántos días de permiso corresponden por la muerte de un familiar?

El artículo 37.3.b bis) del Estatuto de los Trabajadores establece que toda persona trabajadora tiene derecho a un permiso retribuido de dos días por el fallecimiento de su cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

¿Cuántos días de permiso corresponden por la muerte de un familiar?

La norma también dispone que, si el trabajador necesita desplazarse para asistir al funeral o realizar los trámites relacionados con el fallecimiento, el permiso se amplía en dos días adicionales, por lo que el total asciende a cuatro días.

Para acceder a este derecho, el empleado debe comunicar previamente la situación a la empresa y justificar el motivo de la ausencia, tal como exige la legislación.

¿Qué otros permisos retribuidos contempla el Estatuto de los Trabajadores?

El permiso por fallecimiento forma parte del conjunto de licencias retribuidas previstas en el Estatuto de los Trabajadores. Entre ellas también se incluyen los permisos por matrimonio o registro de pareja de hecho, hospitalización o enfermedad grave de familiares, traslado del domicilio habitual y cumplimiento de deberes públicos.

¿Cuántos días de permiso corresponden por la muerte de un familiar?

Además, la normativa reconoce el derecho a ausentarse del trabajo por causas de fuerza mayor cuando existan motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes, como una enfermedad o un accidente que requiera la presencia inmediata del trabajador.

En todos estos casos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley, el trabajador mantiene el derecho a percibir su salario durante el período de ausencia.