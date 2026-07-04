La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este sábado 4 de julio

El clima en España se caracteriza por estabilidad en la Península, con cielos poco nubosos o despejados, salvo en el Cantábrico y el Estrecho. Durante la tarde, se formarán nubes de evolución en el centro, que podrían provocar alguna tormenta aislada. En Canarias, se esperan intervalos nubosos en el norte y poco nubosos en el sur.

Se prevén máximas en ascenso, alcanzando los 37-41 grados en varias zonas de la Península, mientras que las mínimas serán en ascenso ligero en la mitad norte. El viento será en general flojo, con ráfagas moderadas en algunas regiones e intervalos fuertes en las costas gallegas y el Estrecho.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este sábado?

Cielo poco nuboso con evolución por la tarde, temperaturas en ascenso superando los 38 °C (36 °C en la Sierra) y viento flojo del nordeste girando a norte a mediodía.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos despejados en Andalucía con temperaturas que oscilarán entre 15 y 42 grados, mínimas a la baja y máximas al alza. Vientos flojos con predominancia del este y levante fuerte en Cádiz.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña estará mayormente despejado, con nubosidad en el Pirineo por la tarde. Las temperaturas mínimas rondarán los 16 grados y las máximas llegarán a los 37 grados, especialmente elevadas en la depresión central y los valles del Pirineo. Habrá un viento moderado del noroeste en el Ampurdán y cambio de dirección en Tarragona a lo largo del día.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso o despejado, con algunas nubes por la tarde en el Pirineo y el sistema Ibérico de Teruel. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 37 grados, con un ligero ascenso en los valles del sur del Pirineo y la depresión del Ebro. El viento será flojo a moderado del noroeste en la depresión del Ebro y de dirección variable en otras zonas.

En Asturias, cielo poco nuboso o despejado, con nubes bajas y brumas al inicio y final del día; temperaturas en aumento, sobre todo las máximas; vientos flojos de componente este, moderados en el litoral.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo despejado, con temperaturas estables o en ligero ascenso: máxima 34 °C y mínima 18 °C. En Menorca, viento del norte y noroeste moderado, amainando a flojo del oeste por la tarde; en el resto del archipiélago, viento flojo variable y brisas costeras.

Nuboso en costas y poco nuboso en el resto, con temperaturas en ligero ascenso y máximas de 31 °C en zonas interiores del sur de las islas orientales. Se espera viento del noroeste flojo, aumentando a moderado por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso o despejado, temperaturas con cambios ligeros y máximas elevadas en el interior y prelitoral de Valencia y viento flojo variable, tendiendo a este y sureste por la tarde con intervalos moderados en el litoral central.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

Cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas y sin descartar bancos de niebla en el nordeste durante la primera mitad del día; por la tarde, nubes de evolución en el sur, temperaturas sin cambios o en ascenso y viento del nordeste flojo, con intervalos de moderado en el cuadrante nordeste.

Hoy se espera un clima poco nuboso o despejado, con temperaturas que permanecerán sin cambios o subirán ligeramente, especialmente en el nordeste y el cuadrante sureste. En el Valle del Tajo toledano, las temperaturas podrían superar los 40 grados, mientras que en la mitad oeste se alcanzarán entre 38 y 39 grados y en la mitad oriental entre 35 y 36 grados. Habrá viento flojo variable, que se intensificará por la tarde y durante la noche se esperan intervalos moderados de componente este en casi toda La Mancha. La temperatura máxima será de 40 grados y la mínima de 13 grados.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas, ligero descenso de temperaturas (máxima 27 y mínima 22 grados) y vientos de levante moderados.

En Melilla, cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas, temperaturas en ligero descenso (máxima de 28 y mínima de 23 grados) y vientos de levante moderados.