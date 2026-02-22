El tiempo en España durante este domingo, 22 de febrero de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por chubascos. Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El clima en España se caracterizará por una situación de altas presiones, lo que generará estabilidad generalizada. No se prevén precipitaciones y se anticipan cielos despejados o con algunas nubes altas. Durante la madrugada, habrá nubes bajas y brumas en la meseta norte y litorales mediterráneos. Las temperaturas experimentarán un ascenso generalizado, con heladas débiles limitadas a cumbres de montaña en la mitad norte. En Canarias, se espera un notable aumento de las temperaturas máximas en las vertientes norte. El viento será flojo, predominando la componente sur en el interior y brisas en los litorales. Cielos despejados en Madrid, con temperaturas entre 3 y 19 grados y viento en calma. Cielos despejados con nubes bajas por la mañana en el Estrecho, temperaturas estables o en ligero ascenso y vientos flojos, con rachas ocasionalmente fuertes en el área del Estrecho. El clima en Cataluña se presentará con cielo despejado o poco nuboso, con nubes altas. Las temperaturas mínimas ascenderán, especialmente en el Pirineo, donde se esperan heladas débiles, mientras que las máximas alcanzarán los 22 grados. Habrá viento flojo de dirección variable, predominando del suroeste en el litoral. El clima en Aragón se presentará con cielo despejado o poco nuboso, con algunas nubes altas. Las temperaturas mínimas ascenderán en las zonas de montaña, mientras que en las zonas bajas permanecerán sin cambios; las máximas también aumentarán. Habrá heladas débiles en el Pirineo y el viento será flojo, con predominancia de la dirección oeste. El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos de nubes altas, brumas y probables nieblas en el litoral y zonas cercanas. Las temperaturas aumentarán, especialmente en la Cordillera, donde habrá heladas débiles en las zonas altas y los vientos serán flojos y variables. El clima en Mallorca se presentará con cielo despejado, aunque se podrán observar brumas y la posibilidad de algún banco de niebla. Las temperaturas oscilarán entre los 5 grados de mínima y los 18 grados de máxima, con pocos cambios o un ligero ascenso. El viento será flojo, proveniente del oeste y suroeste. Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas en las islas más occidentales por la tarde-noche. Calima significativa afectará inicialmente a medianías y luego a costas, extendiéndose de este a oeste del archipiélago, principalmente en vertientes este y sur. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, alcanzando un máximo de 27 grados y un mínimo de 12 grados. Viento flojo a moderado de componente este en costas y del sureste en medianías y cumbres, con intervalos de fuerte en vertientes noreste y suroeste, amainando a últimas horas. En Lanzarote y Fuerteventura, no se descartan rachas muy fuertes del sureste en horas centrales. Cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas en ascenso que alcanzarán los 24 grados y mínimas de 6, además de viento flojo y brisas en el litoral. El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso con nubes altas, con probabilidad de brumas y nieblas matinales en la meseta, temperaturas en ligero ascenso alcanzando hasta 20 grados y mínimas de -1 grado en montaña, además de heladas débiles dispersas y viento flojo variable. El clima se presentará con cielos despejados y algunas nubes altas, con temperaturas en ascenso que alcanzarán los 21 grados como máxima y -1 grado como mínima. Habrá heladas débiles en el sistema Ibérico y el viento se mantendrá en calma. Cielos con intervalos nubosos y temperaturas entre 14 y 17 grados, con vientos moderados de levante que amainarán al final del día. Por otro lado, cielos con intervalos nubosos y temperaturas entre 11 y 18 grados en Melilla, con vientos flojos a moderados de levante. Cielos nubosos con brumas y nieblas dispersas al final del día, temperaturas entre 2 y 20 grados y vientos flojos variables. Por otro lado, cielos nubosos con brumas y nieblas dispersas, temperaturas entre 3 y 18 grados y vientos flojos variables. El clima en La Rioja será poco nuboso con nubes altas, brumas y bancos de niebla matinales, con temperaturas entre 3 y 19 grados y viento variable flojo.