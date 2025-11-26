El té que “lo cura todo”: tiene propiedades antiinflamatorias, mejora la memoria y trata con los desórdenes hormonales.

En el último tiempo, el té de salvia se ha presentado como una alternativa no sólo deliciosa, sino también cargada de múltiples beneficios para la salud. Esta infusión, derivada de la planta de salvia, ha sido objeto de interés debido a sus propiedades antioxidantes, su potencial para mejorar la memoria y la concentración, y sus efectos relajantes.

Asimismo, esta bebida destaca por su capacidad para favorecer la digestión y reducir la hinchazón abdominal, siendo uno de sus beneficios más resaltantes. L as propiedades antiinflamatorias de esta planta actúan de manera efectiva para aliviar molestias gastrointestinales, ofreciendo un alivio natural y fomentando una sensación de bienestar después de cada sorbo.

Ingerir esta bebida puede mejorar tu digestión y reducir la hinchazón abdominal. ¿Qué otros beneficios incluye? (Imagen: archivo)

Ciertamente, la salvia juega un papel fundamental como antioxidante al fomentar el bienestar mental, potenciando la memoria y la concentración. En el caso de las mujeres, destaca su aporte a la salud cognitiva a largo plazo.

Gracias a sus propiedades, el portal Ecología Verde señaló que el consumo de salvia ayuda a:

Reducir el dolor de muelas

Reducir el contenido de glucosa en la sangre

Aliviar los trastornos digestivos

Tratar desórdenes hormonales

Blanquear los dientes

Disminuir los sudores nocturnos y el exceso de salivación

Recobrar el apetito

Estimula la secreción de bilis

Los expertos aseguraron que es una buena solución para las heridas en la lengua, en la boca, llagas, encías inflamadas, sangrado de encías o picaduras de insectos.

¿Cómo puedes tomar el té de salvia?

Las infusiones y tés naturales no sustituyen el tratamiento médico necesario para condiciones específicas. El valor del té de salvia se encuentra en su capacidad para aliviar procesos vitales en el organismo, funcionando como un complemento clave en la prevención de posibles problemas futuros.

Por otra parte, la hierba medicinal también puede agregarse a las comidas, especialmente a las ensaladas, cuando la hoja está fresca. Cuando sus hojas están secas, suele utilizarse como un condimento para carnes, mariscos y salteados, ya que es una hierba muy aromática.