Un país africano está avanzando con sus Fuerzas Armadas y ya duplicó su gasto militar para pasar a tener relevancia dentro de las potencias mundiales. A su vez, su poderío es mucho mayor a países de primer mundo, tal como Suiza o Países Bajos. Se trata de Argelia, en donde en los últimos cinco años, el presupuesto militar se vio duplicado en diferentes ocasiones. Por tal motivo, escala cada vez más en el ranking del Global Firepower. Según datos contextualizados por fecha, en noviembre de 2022 se informó que el presupuesto de defensa argelino para 2023 experimentó un aumento del 130 %, alcanzando los 22.700 millones de dólares. De esta manera, duplicó con creces su inversión militar en un solo ejercicio, situándose como el actor dominante en la carrera armamentista regional. Avanzando en el tiempo, el 26 de enero de 2025 se confirmó un nuevo récord presupuestario. La ley de presupuesto aprobada por el Parlamento argelino elevó el gasto de Defensa a un máximo histórico de 3,35 billones de dinares (equivalentes a 25.100 millones de dólares), lo que supone un incremento anual del 16 % respecto al año anterior. Este monto representa aproximadamente una quinta parte del presupuesto nacional total para 2025. Paralelamente, en 2024 Argelia lideró las compras de armamento a Alemania entre los países africanos, con 559 millones de euros, y se colocó en el tercer puesto mundial de importadores de equipo militar alemán, solo por detrás de Ucrania y Singapur. El contexto de este crecimiento responde a tensiones geopolíticas persistentes. Argelia mantiene una rivalidad histórica con Marruecos por el Sahara Occidental, territorio que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, Francia y España. Además, la inestabilidad en los países del sur —Mali, Níger y Burkina Faso— tras golpes de Estado militares reactivó movimientos islamistas militantes y aumentó la inseguridad fronteriza. Estas amenazas “sin precedentes”, según el Gobierno argelino, justificaron la necesidad de rearmar al Ejército y dotarlo de herramientas modernas para el control de fronteras. El impacto de esta política de rearmamento es claro: mayor disuasión frente a amenazas regionales y un rol más influyente en el Magreb y el Sahel. Mientras Marruecos redujo su gasto un 25 % en 2023 (según datos cruzados de 2025), Argelia continúa invirtiendo de forma sostenida. Este contraste subraya la evolución de una fuerza armada africana que, año tras año, eleva su presupuesto y consolida su superioridad relativa. De acuerdo a la lista del Global Firepower, la cual mide el poder militar de cada nación, Argelia ya se ubica en el puesto 27 del ranking. De esta manera, está por arriba de naciones como Canadá, Grecia, Países Bajos, México, Suiza o Emiratos Árabes.