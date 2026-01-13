La Armada Española se enfrenta a las grandes potencias y avanza con un nuevo buque insignia: sería el primero de su historia.

La Armada Española se prepara para encarar uno de los mayores desafíos de su historia. En el marco de una hoja de ruta de modernización con horizonte en la próxima década, ya comenzaron los estudios preliminares para la eventual construcción de un portaviones convencional, un proyecto inédito para España en el ámbito naval.

La iniciativa, respaldada tanto a nivel institucional como técnico, apunta a reforzar las capacidades estratégicas del país y a situarlo en una posición más competitiva dentro del escenario internacional de la defensa marítima.

La Armada Española hará una gran modernización en su flota naval con un buque inspirado en el famoso Charles De Gaulle.

La Armada apuesta por un portaviones inspirado en el Charles De Gaulle

El nuevo buque se concibe tomando como referencia el Charles De Gaulle, el portaviones nuclear francés que ha marcado un antes y un después en la defensa de Europa.

A diferencia del modelo galo, la propuesta española optará por un sistema de propulsión convencional. Aun así, el diseño contempla capacidades similares, entre ellas una amplia cubierta de vuelo, sistemas de defensa avanzados y la posibilidad de operar en misiones internacionales de larga duración.

Según fuentes militares citadas por la agencia EFE, el buque podría albergar entre 20 y 30 aviones de combate de última generación, lo que lo convertiría en un elemento clave en el despliegue aéreo embarcado. La empresa pública Navantia, responsable de la construcción naval militar en España, ya trabaja en los estudios de viabilidad técnica por encargo directo de la Armada.

Este proyecto no es aislado: se prevé además la adquisición de un nuevo buque anfibio, similar al actual Juan Carlos I. Con 231 metros de eslora y 26.000 toneladas de peso, el Juan Carlos I representa hoy la joya de la flota. No obstante, el nuevo portaviones estaría destinado a superar esas cifras, posicionándose como el verdadero buque insignia del país.

España refuerza su flota con tecnología avanzada y visión internacional

El impulso de estas iniciativas forma parte de una estrategia más amplia de modernización de la Armada Española, con el horizonte puesto en la década de 2030. La meta es clara: reforzar la capacidad operativa y situarse en la misma liga que otras potencias navales del entorno.

El Charles De Gaulle -con sus 261 metros de eslora, 64 metros de manga y una altura de 75 metros- desplaza más de 42.500 toneladas a plena carga. Estas dimensiones sirven como base de inspiración para el diseño español, que buscará replicar su operatividad con tecnología actualizada, pero sin depender de energía nuclear.