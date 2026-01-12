José Elías, empresario multimillonario, asegura: “El esfuerzo ya no garantiza nada”.

El empresario catalán José Elías, presidente de Audax Renovables y una de las grandes fortunas de España, ha lanzado una dura reflexión sobre la situación económica y social actual, especialmente para las generaciones más jóvenes.
En su opinión, el modelo que permitió prosperar a quienes comenzaron a trabajar hace décadas ya no ofrece las mismas oportunidades. En ese sentido, Elías contrapone su experiencia personal con la realidad presente y asegura que se ha roto la promesa implícita entre trabajo y progreso.
“El esfuerzo ya no garantiza nada”, afirma Elías en su cuenta de X (@jose_elias_nvr), al tiempo que sostiene que hoy muchos jóvenes trabajan sin una expectativa real de mejora a largo plazo.
¿Qué problema plantea José Elías?
El empresario recuerda que su generación pudo acceder rápidamente a una vivienda tras incorporarse al mercado laboral. “Mi generación pudo comprarse un piso a los cuatro años de empezar a trabajar. La de ahora no tiene ni esperanza de conseguirlo”, ha señalado.
En su caso, explica que siguió el camino que le marcaron sus padres “estudiar, portarse bien y obtener una carrera”, y reconoce que tuvo ventaja por haber nacido “en el boom del 76”.
Elías considera que esa etapa fue excepcional: una generación “más afortunada” que salía al mercado laboral dispuesta a trabajar duro, sin rechazar tareas básicas, porque el esfuerzo tenía recompensa. Por su parte, cree que esa ecuación se ha roto.
La solución de Elías: “Recuperar el incentivo”
Para José Elías, el núcleo del problema es la desaparición del incentivo. En ese contexto, ha advertido que “se ha perdido la cultura del esfuerzo porque hemos matado el incentivo. Y sin incentivo, se muere la ambición”.
El empresario ha dejado un mensaje claro: si trabajar duro no permite acceder a objetivos básicos como una vivienda o un futuro estable, el sistema deja de motivar.
Recuperar ese incentivo, sería, según su visión, la clave para que el esfuerzo vuelva a tener sentido y para que las nuevas generaciones puedan volver a proyectar un futuro.