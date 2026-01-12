El empresario catalán José Elías, presidente de Audax Renovables y una de las grandes fortunas de España, ha lanzado una dura reflexión sobre la situación económica y social actual, especialmente para las generaciones más jóvenes.

En su opinión, el modelo que permitió prosperar a quienes comenzaron a trabajar hace décadas ya no ofrece las mismas oportunidades. En ese sentido, Elías contrapone su experiencia personal con la realidad presente y asegura que se ha roto la promesa implícita entre trabajo y progreso.

“El esfuerzo ya no garantiza nada”, afirma Elías en su cuenta de X (@jose_elias_nvr), al tiempo que sostiene que hoy muchos jóvenes trabajan sin una expectativa real de mejora a largo plazo.

¿Qué problema plantea José Elías?

El empresario recuerda que su generación pudo acceder rápidamente a una vivienda tras incorporarse al mercado laboral. “Mi generación pudo comprarse un piso a los cuatro años de empezar a trabajar. La de ahora no tiene ni esperanza de conseguirlo”, ha señalado.

José Elías, empresario multimillonario, asegura: “El esfuerzo ya no garantiza nada”. X/ @jose_elias_nvr

En su caso, explica que siguió el camino que le marcaron sus padres “estudiar, portarse bien y obtener una carrera”, y reconoce que tuvo ventaja por haber nacido “en el boom del 76”.

Elías considera que esa etapa fue excepcional: una generación “más afortunada” que salía al mercado laboral dispuesta a trabajar duro, sin rechazar tareas básicas, porque el esfuerzo tenía recompensa. Por su parte, cree que esa ecuación se ha roto.

La solución de Elías: “Recuperar el incentivo”

Para José Elías, el núcleo del problema es la desaparición del incentivo. En ese contexto, ha advertido que “ se ha perdido la cultura del esfuerzo porque hemos matado el incentivo. Y sin incentivo, se muere la ambición ”.

José Elías, empresario multimillonario, asegura: “El esfuerzo ya no garantiza nada”. (Fuente: archivo).

El empresario ha dejado un mensaje claro: si trabajar duro no permite acceder a objetivos básicos como una vivienda o un futuro estable, el sistema deja de motivar.

Recuperar ese incentivo, sería, según su visión, la clave para que el esfuerzo vuelva a tener sentido y para que las nuevas generaciones puedan volver a proyectar un futuro.