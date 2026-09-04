La RAE lo confirma | ¿Vienés o vianés? Así se llama correctamente a los habitantes de Viena.

Cuando se habla de una persona nacida en Viena, capital de Austria, es habitual dudar entre dos formas parecidas: vienés y vianés. La Real Academia Española (RAE) confirma cuál es el gentilicio adecuado y cómo debe utilizarse en una oración.

La forma correcta es vienés para el masculino y vienesa para el femenino. Por lo tanto, se debe decir “un escritor vienés”, “una cantante vienesa” o “los habitantes vieneses de la capital austríaca”.

¿Cuál es el gentilicio de Viena?

El Diccionario de la lengua española define vienés, vienesa como la persona “natural de Viena, capital de Austria”. La misma entrada señala que el término también puede funcionar como adjetivo para referirse a aquello que pertenece o está relacionado con la ciudad y sus habitantes.

Por ejemplo, son correctas expresiones como:

Un ciudadano vienés .

Una artista vienesa .

La arquitectura vienesa .

La cultura vienesa .

Los cafés vieneses.

La palabra también aparece en expresiones conocidas como café vienés, una preparación asociada con la tradición gastronómica de la capital de Austria.

¿Está aceptada la palabra “vianés”?

La forma recomendada para referirse a los habitantes de Viena es vienés. La variante vianés no es la que recoge el Diccionario de la lengua española como gentilicio de la ciudad.

La confusión puede producirse porque el nombre “Viena” parece admitir una derivación directa con la terminación “-ano” o “-és”, como ocurre con otros topónimos. Sin embargo, los gentilicios no siempre se forman de manera regular. En español existen palabras cuya forma se consolidó por el uso histórico y no coincide exactamente con la estructura más intuitiva.

Por eso, aunque “vianés” pueda parecer una construcción lógica para algunos hablantes, la opción asentada y registrada por la RAE es vienés.

La RAE lo confirma | ¿Vienés o vianés? Así se llama correctamente a los habitantes de Viena.

Ejemplos para utilizar la palabra correctamente

El gentilicio puede aparecer tanto después de un sustantivo como delante de él. En ambos casos, debe concordar en género y número.

Estas son algunas formas correctas:

“El compositor vienés estrenó su obra en Madrid”.

“La escritora vienesa presentó su nuevo libro”.

“El museo conserva varias piezas de origen vienés ”.

“Las tradiciones vienesas forman parte de la identidad cultural de la ciudad”.

“Los vieneses celebraron el festival en el centro histórico”.

“Las vienesas participaron en la actividad cultural”.

Cuando se utiliza como sustantivo, la palabra designa directamente a la persona. Cuando funciona como adjetivo, acompaña a un nombre y expresa su relación con Viena.

Vienés, vienesa y Viena

La palabra vienés se escribe con “v” y lleva tilde en la segunda sílaba: vie-nés. El acento ortográfico es necesario porque se trata de una palabra aguda terminada en “s”.

En plural, la forma masculina es vieneses, mientras que el femenino es vienesas. Así, se puede hablar de “los vieneses” o de “las vienesas”.

También conviene recordar que en español la capital de Austria se llama Viena, no Vienna, que es la forma utilizada en inglés y en otros idiomas. A partir de ese nombre se construye el gentilicio español vienés.

La duda queda resuelta: quienes nacen en Viena son vieneses y, en singular, se habla de un hombre vienés o de una mujer vienesa. La forma vianés no es la recomendada por la RAE.