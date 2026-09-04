Por la nueva Ley de Sucesiones | Qué sucede cuando el testamento es confuso y en qué casos puede dejar a los herederos sin nada.

La Comunidad Valenciana modificó desde el 11 de agosto la forma de documentar determinadas donaciones de hasta 4000 euros. El cambio permite evitar la escritura pública, pero solo cuando se cumplen las condiciones previstas en la normativa.

La medida alcanza a las donaciones de dinero y a ciertos vehículos inscritos en la Dirección General de Tráfico. En ambos casos, la operación debe constar en un documento firmado digitalmente por el donante y el donatario.

El límite no supone una exención automática del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Quien recibe el dinero o el bien deberá presentar el modelo 651, incluso cuando las reducciones disponibles hagan que el resultado sea cero.

María Cristina Clemente, notaria: “No basta con hacer una transferencia y llamarlo Donación. Hay que cumplir las condiciones” (foto: archivo).

Qué cambia para las donaciones de hasta 4000 euros

Antes de la reforma, para acceder a los principales beneficios fiscales era necesario formalizar las donaciones en escritura pública. Esto obligaba a acudir al notario, incluso cuando se trataba de una cantidad reducida.

La Ley 5/2026 introduce una excepción para las donaciones de hasta 4000 euros. En estos casos, la escritura puede sustituirse por un documento digital firmado mediante un servicio de confianza cualificado.

La excepción también se aplica a vehículos inscritos en el registro de la DGT, siempre que estén destinados a un uso exclusivamente particular. El valor del medio de transporte deberá respetar el mismo límite económico.

Los 4000 euros no se calculan únicamente sobre la última entrega. La Comunidad Valenciana suma todas las cantidades entregadas por el mismo donante al mismo donatario durante los tres años inmediatamente anteriores.

Por tanto, no es posible dividir una cantidad mayor en varias donaciones para aprovechar esta vía. Si la suma supera el límite, será necesaria la escritura pública para solicitar las ventajas fiscales correspondientes.

María Cristina Clemente explica qué documentos se necesitan

La nueva fórmula no permite acreditar las donaciones con cualquier documento privado. El escrito debe identificar al donante, al donatario, el bien entregado y el valor de la operación.

Además, las donaciones de hasta 4.000 euros deben quedar firmadas digitalmente por las dos partes. No es suficiente escanear una firma manuscrita o intercambiar mensajes que indiquen que el dinero fue entregado.

Cuando se trate de dinero, también debe señalarse su origen y el medio utilizado para transferirlo. La finalidad es que la Agencia Tributaria Valenciana pueda comprobar la trazabilidad de la operación.

La notaria María Cristina Clemente resume su recomendación práctica con una frase directa: “Olvídate del efectivo, necesitamos transferencias”. El movimiento bancario permite comprobar las cuentas implicadas, la fecha y la cantidad.

La cita no implica que la ley establezca una prohibición general del efectivo. Sin embargo, utilizar dinero en metálico puede dificultar la prueba sobre su origen y la forma en que fue entregado.

Si la Administración no puede comprobar esos datos, la reducción o la bonificación podría no aplicarse. Por eso, la transferencia es el medio más seguro para documentar estas donaciones.

Por qué hay que presentar el modelo 651 aunque no salga a pagar

La reforma de la Comunidad Valenciana no elimina el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Tampoco establece que cualquier persona pueda recibir hasta 4.000 euros sin declararlos.

Los beneficios dependen, entre otros factores, del parentesco entre las partes. La normativa contempla una reducción de hasta 100.000 euros para determinadas operaciones entre padres, hijos, cónyuges, abuelos y nietos.

#ComunidadValenciana #TuHistoriaNuestraFirma ♬ sonido original - NOTARIABUENDIA @notariabuendia ¿Sabías que en la Comunidad Valenciana puedes formalizar determinadas donaciones de hasta 4.000 € sin pasar por Notaría y a coste fiscal cero? . Desde el 11 de agosto, determinadas donaciones de dinero o vehículos pueden beneficiarse de esta posibilidad, siempre que se cumplan todos los requisitos. . Entre ellos: documento firmado digitalmente por donante y donatario, manifestar el origen del dinero e identificar el medio de pago. Además, pueden tenerse en cuenta entregas realizadas entre las mismas personas durante los tres años anteriores y siempre autoliquidar el impuesto mediante el Modelo 651. . Una opción interesante para regularizar determinadas entregas familiares, Así pues, no basta con hacer una transferencia y llamarlo Donación. Hay que cumplir las condiciones. . #Donaciones

Para calcular esa reducción se tienen en cuenta otras donaciones realizadas por el mismo donante durante los cinco años anteriores. Si el beneficio ya fue utilizado, la nueva entrega puede tener un resultado fiscal distinto.

Estas transmisiones familiares también pueden disfrutar de una bonificación del 99% sobre la cuota. Por eso algunas donaciones de hasta 4000 euros pueden tener un “coste fiscal cero”, aunque no exista una exención general para todo donatario.

En todos los casos, quien recibe el dinero o el vehículo debe presentar el modelo 651. Obtener una cuota cero no elimina esta obligación formal.

El documento digital, la transferencia y los justificantes sobre el origen del dinero deben acompañar o respaldar la declaración. También conviene conservarlos ante una posible comprobación posterior.

La simplificación permite ahorrar el coste de la escritura pública en ciertas donaciones, pero no crea una vía libre de controles. El límite, la firma cualificada, la trazabilidad y el modelo 651 siguen siendo requisitos esenciales.