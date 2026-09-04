España propone a la UE gravar los beneficios de las petroleras para financiar medidas contra el cambio climático.

España ha propuesto a la Unión Europea que se graven los beneficios de las compañías petroleras y gasísticas para financiar medidas de adaptación al cambio climático, tras la sequía y los graves incendios forestales que han golpeado a Europa este verano.

La postura española se recoge en un documento que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha enviado al comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra.

La propuesta plantea la creación de un Fondo Europeo para la Adaptación al Cambio Climático, dotado de nuevos recursos, entre ellos un gravamen europeo para la resiliencia climática sobre los beneficios del sector del petróleo y el gas. Entre las opciones a analizar figuran también instrumentos de deuda europeos.

En qué consiste la propuesta española para proteger el medio ambiente. Freepik

En qué consiste la propuesta española

Más allá del gravamen, el documento plantea un enfoque integral para anticipar y evaluar los riesgos climáticos e incorporar la resiliencia en la planificación y las decisiones de inversión.

España propone, por ejemplo, establecer un Sistema Permanente de Respuesta ante Emergencias Climáticas, reforzando los mecanismos europeos para crear un sistema de despliegue rápido con recursos compartidos.

En el plano financiero, el Miteco sugiere incorporar instrumentos comunes como un sistema europeo de reaseguro público-privado que ayude a cubrir las pérdidas por fenómenos meteorológicos extremos, algo que podría abordarse mediante la emisión de bonos de riesgo climático.

La idea de fondo, según el Ministerio, es que “la resiliencia climática debe integrarse plenamente en la arquitectura financiera de la UE”.

La propuesta, además, defiende priorizar los sectores más expuestos (agua, salud, infraestructuras, bosques, turismo, agricultura y pesca) y apostar por soluciones basadas en la naturaleza, con objetivos vinculantes basados en la evidencia científica.

“Europa se está calentando el doble de rápido que la media mundial”

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, justificó la propuesta en la urgencia de la situación. “Europa se está calentando aproximadamente el doble de rápido que la media mundial”, señaló en la carta enviada al comisario europeo, en la que reclamó un marco de adaptación “ambicioso y robusto”.

Aagesen defendió que “no valen respuestas reactivas” y que hace falta “un enfoque integral para anticipar y evaluar los riesgos climáticos”. La ministra recordó que en 2024 y 2025 las temperaturas globales superaron temporalmente los 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales, y que muchos Estados miembros están altamente expuestos, como han demostrado los episodios recientes.

Una propuesta alineada con los planes de la UE

La iniciativa española llega en un momento en que la propia Comisión Europea tiene previsto presentar un marco comunitario para reforzar la resiliencia y la gestión del riesgo climático. De hecho, el Miteco participa en los debates y trabajos preparatorios a nivel europeo, a través de los grupos de trabajo de la Comisión y del Consejo.

España insiste, por último, en el principio de “resiliencia justa”, de modo que las políticas de adaptación promuevan la cohesión territorial y social de la UE, con especial atención a las regiones, sectores y colectivos más vulnerables. La propuesta se enmarca así en la respuesta europea a una emergencia climática que, según el Gobierno, exige anticipación y recursos compartidos.