En distintos países del mundo, el emprendimiento se ha convertido en una opción cada vez más apreciada entre las salidas profesionales posibles. Son los jóvenes sobre todo quienes impulsan esta idea que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios.

En España, estas ideas se ven reflejadas en los autónomos, aunque en otros países la emigración para encontrar mejores opciones laborales también puede ser considerada como un tipo de emprendimiento. En cualquier caso, todas las personas decididas a emprender comparten algo en común:las ganas y el esfuerzo por sacar un proyecto adelante.

En este marco es que muchos venezolanos, quienes a lo largo de los últimos años han emigrado con destino a España en el marco de la inestabilidad económica y política en su país. En la actualidad, tras la captura de Nicolás Maduro a manos del gobierno estadounidense en una operación liderada por Donald Trump, se han viralizado miles de historias a través de redes sociales.

Este es el caso de Isra Bastidas, un joven venezolano que reside hace casi un año en Madrid y utiliza su cuenta de TikTok (@figuramad) para explicar su experiencia en el país extranjero. Ahora, que ha encontrado cierta estabilidad, el extranjero ha lanzado su recomendación a todos aquellos que estén en una situación similar y se planteen la posibilidad de emigrar.

Los motivos detrás de la emigración de millones de personas a Madrid. (Fuente: archivo) mirsad sarajlic

Los motivos detrás de la emigración de los venezolanos a España

“Estoy caminando hacia mi casa después de salir del trabajo aquí en Madrid”, comienza el vídeo. Isra destaca que “la calle está llena” y que hay mucha gente tomando algo o “simplemente disfrutando el fin de semana”. Aunque el joven reconoce sentirse cansado por haber trabajado tanto, está feliz de vivir en el país extranjero.

Isra destaca algo que le pasa cada vez que vuelve a casa tras trabajar: “Atravieso todo el centro de Madrid. Paso por Puerta del Sol, paso por acá por toda la Plaza Mayor de Madrid a estas horas de la noche y ver que hay gente en la calle disfrutando, hay tranquilidad”.

“Siento una tranquilidad y una felicidad plena cuando hago esto porque realmente me siento en libertad de volver caminando a casa”, confiesa el venezolano, que resalta especialmente el poder ir “con la plena tranquilidad de que llegaré seguro”. Para Isra, vivir aquí es “un sueño”, que está cumpliendo porque está en un lugar “que yo nunca imaginé conocer”.

El recorrido de Madrid que realiza el joven venezolano todos los días. (Fuente: archivo)

El consejo del joven venezolano para las personas que quieran emigrar

Isra ha lanzado un mensaje claro luego de apreciar su nueva vida en Madrid. “Creo que mucha gente que emigra, sobre todo acá a Madrid, no se da cuenta de estas cosas”. Así, ejemplifica que hay millones de personas que vienen a hacer turismo y “a tomarse una foto una vez al año para decir que estuvieron en Madrid” y, en cambio, él y muchos otros inmigrantes “somos afortunados de vivir esta ciudad todos los días”.

“Lo único que te digo es que, a pesar del cansancio, atrévete a levantar la cabeza y simplemente admirar el lugar en el que te encuentras”, sentencia el tiktoker. En el vídeo, cientos de usuarios han agradecido sus consejos sobre la vida en la capital y muchos coinciden con él y apuntan a que “Madrid es mágica”.