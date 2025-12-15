Interior prohíbe renovar el pasaporte a quienes no hayan completado este trámite antes del plazo. Imagen: Nano Banana.

El Ministerio del Interior mantiene una norma estricta para la renovación del pasaporte en España. Según el Real Decreto 896/2003, presentar el Documento Nacional de Identidad en vigor es un requisito obligatorio e ineludible. Sin este documento físico el día de la cita, la expedición del pasaporte se deniega automáticamente, sin excepciones.

Esta exigencia ha generado situaciones complicadas para muchos ciudadanos que acuden a su cita sin verificar previamente el estado de su DNI. La norma es clara: no basta con tener el documento caducado o en trámite de renovación. Debe estar vigente y en formato físico el momento exacto de la solicitud del pasaporte.

El DNI vigente es obligatorio para solicitar el pasaporte español

La normativa del Ministerio del Interior establece que para tramitar cualquier pasaporte, ya sea por primera vez o renovación, el solicitante debe presentar su DNI físico en vigor. Este requisito aparece recogido específicamente en el artículo 4 del Real Decreto 896/2003, que regula la expedición del pasaporte ordinario. El documento será devuelto inmediatamente tras comprobar los datos.

La Policía Nacional verifica que el DNI esté vigente y que su estado no implique necesidad de renovación por deterioro. Si el chip está caído o el documento presenta daños visibles, será considerado deteriorado y no servirá para tramitar el pasaporte. En estos casos, el ciudadano deberá renovar primero su DNI antes de poder solicitar el pasaporte.

¿Qué pasa si acudo a la cita sin el DNI vigente?

Si un ciudadano se presenta a su cita sin el DNI físico en vigor, el trámite será denegado de forma inmediata. No existen alternativas ni documentos sustitutivos que permitan completar la solicitud. La cita se pierde y será necesario solicitar una nueva, lo que puede implicar esperas de semanas o incluso meses según la demanda.

La única excepción contemplada es para residentes en el extranjero que soliciten el pasaporte en representaciones diplomáticas o consulares. En estos casos específicos, el requisito del DNI puede sustituirse por el pasaporte en vigor pendiente de renovar o por la certificación literal de nacimiento del Registro Civil, expedida con menos de seis meses de antigüedad.

La importancia de verificar la vigencia del DNI antes de pedir cita

Muchos ciudadanos desconocen que su DNI está próximo a caducar o ya caducado cuando solicitan cita para el pasaporte. La Policía Nacional recomienda verificar siempre la fecha de caducidad del Documento Nacional de Identidad antes de iniciar cualquier trámite de pasaporte. Este simple paso puede evitar desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo.

El proceso de renovación del DNI también requiere cita previa y puede tardar varios días. Por tanto, quienes necesiten renovar ambos documentos deben planificar con suficiente antelación. La documentación para el pasaporte incluye además una fotografía reciente de 32x26 milímetros y el pago de la tasa de 30 euros, que se abona en efectivo, con tarjeta o por vía telemática al reservar la cita.