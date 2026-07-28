Quien ha sufrido una migraña sabe que no es un simple dolor de cabeza. No es una molestia pasajera que se alivia con cinco minutos de descanso, sino un proceso que en muchos casos obliga a dejarlo todo, apagar las luces y esperar a que pase.

Y una parte de la respuesta a por qué aparece puede estar en lo que se cena la noche anterior.

Así lo explica el doctor Juan Manuel Ceballos, neurólogo del Hospital Centro de Andalucía, en un vídeo difundido por el centro en sus redes sociales. Según el especialista, la migraña no solo se trata con pastillas, sino también entendiendo qué factores del día a día están “invitando” al dolor a aparecer.

Los motivos detrás de las migrañas. Freepik

Cómo diferenciar una migraña de un dolor de cabeza común

El doctor Ceballos marca una diferencia clara frente a otras cefaleas. “La migraña es un tipo de dolor de cabeza que limita la calidad de vida de los pacientes”, resume, y precisa que rara vez llega sola.

Suele acompañarse de fotofobia, que define como la “hipersensibilidad que tienen los pacientes a la luz”, y de sonofobia, la misma reacción ante el ruido. El cuadro se completa a menudo con náuseas y vómitos.

“Es un dolor que en la mayoría de los casos es muy intenso y precisa de un tratamiento sintomático en el momento para intentar acortar la crisis al mínimo tiempo”, señala.

Los alimentos que pueden generar la migraña. AJ_Watt

Qué alimentos pueden desencadenar una crisis

Uno de los puntos que más destaca el neurólogo es la relación entre lo que se come y la frecuencia de las crisis. Ciertos alimentos contienen sustancias capaces de dilatar los vasos sanguíneos o excitar el sistema nervioso, actuando como el interruptor que enciende la migraña. “Se habla mucho del chocolate, del queso añejo”, enumera.

El especialista pone el foco en tres productos muy comunes. El vino tinto, que contiene sustancias específicas capaces de incrementar los dolores de cabeza; el chocolate, uno de los disparadores más comentados en las consultas de neurología; y el queso viejo o añejo, cuyos procesos de maduración generan compuestos que, en personas predispuestas, favorecen la aparición del dolor.

Su recomendación no pasa por prohibir sin más, sino por ajustar la dieta. El médico aconseja valorar si “suprimir de la dieta ciertos nutrientes” que pueden estar relacionados con la migraña ayuda a que las crisis dejen de ser tan recurrentes.

Por qué el sueño y el ejercicio funcionan como prevención

La alimentación no es el único factor. Ceballos insiste en que el cerebro migrañoso funciona mejor con rutina y peor con los cambios bruscos, de modo que el descanso y la actividad física actúan como un tratamiento preventivo natural.

Mantener buenos hábitos de sueño, durmiendo las horas necesarias y siempre a las mismas horas, ayuda a estabilizar el sistema nervioso. A eso se suma el deporte. “El ejercicio físico es fundamental”, afirma el neurólogo, porque contribuye a liberar endorfinas que actúan como analgésicos naturales del cuerpo.

¿Qué tratamientos existen contra la migraña?

Comer bien y hacer deporte no sustituye al médico. El doctor Ceballos aclara que hoy existe un “gran arsenal terapéutico” para ayudar a los pacientes, con dos formas de atacar el problema.

Por un lado, los tratamientos sintomáticos, que se toman justo cuando empieza el dolor para cortarlo cuanto antes. Por otro, los tratamientos preventivos, indicados para quienes sufren crisis muy seguidas, y cuyo objetivo no es frenar el dolor cuando ya está, sino conseguir que los episodios sean menos frecuentes y menos intensos.