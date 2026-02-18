El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que cambia de forma definitiva las reglas sobre la residencia temporal en España para miles de extranjeros. Hasta ahora, una persona con un permiso de residencia temporal podía perderlo si pasaba más de seis meses fuera del país en cualquier periodo de 12 meses. Esta norma, incluida en un reglamento, ha sido considerada contraria a derecho y ha sido anulada. La decisión ha entrado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y afecta a quienes actualmente tienen o vayan a solicitar una residencia temporal. El fallo pone fin a una causa de extinción que generaba problemas, especialmente en contextos como viajes prolongados, teletrabajo desde el extranjero o circunstancias familiares y laborales. El Tribunal Supremo ha declarado nulo el artículo 162.2.e) del Real Decreto 557/2011, que formaba parte del Reglamento de la Ley de Extranjería. Ese artículo establecía que la residencia temporal se extinguiría si el titular permanecía fuera de España más de seis meses en un año. La Corte concluyó que esta limitación afectaba el derecho fundamental de libre circulación reconocido en la Constitución Española y que una restricción de este tipo sólo puede regularse mediante una ley orgánica aprobada por el Parlamento, no por un reglamento. Esto significa que ya no puede aplicarse automáticamente la extinción de la residencia temporal por ausencias prolongadas. Los extranjeros pueden salir de España por periodos superiores a seis meses sin riesgo de perder su permiso por ese solo motivo. Tras esta sentencia, la respuesta es no, siempre que se trate únicamente de la causa de estar fuera del país más de seis meses. El Reglamento que recogía esta causa ya no tiene efecto. Sin embargo, esto no elimina otras causas de extinción de la residencia temporal que siguen vigentes, como: Además, aunque la ausencia prolongada ya no constituye una causa automática de cancelación, sigue siendo relevante para otros trámites, como la solicitud de residencia de larga duración o la nacionalidad, donde se exige una permanencia continuada en España. Quienes tengan una residencia temporal en España deben tener en cuenta lo siguiente tras la anulación de la norma: En definitiva, la sentencia del Tribunal Supremo elimina una causa de extinción que llevaba años generando incertidumbre entre residentes temporales. Ahora, la norma permite mayor flexibilidad para viajar o residir fuera de España por periodos prolongados, siempre sin renunciar a cumplir otros requisitos legales vigentes.