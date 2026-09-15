Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina es un sencillo truco doméstico que puede ayudar a mantener las superficies más protegidas frente a derrames, restos de alimentos y humedad. Su principal ventaja está en que crea una barrera física entre el fondo del cajón y aquello que pueda caer sobre él, por lo que también puede facilitar las tareas de limpieza.

El método tiene además una base relacionada con las propiedades del propio material. Estudios sobre el aluminio utilizado en envases señalan que el papel de aluminio presenta una elevada capacidad de barrera frente a la humedad, los gases y la luz. Eso explica por qué puede resultar útil como revestimiento temporal de determinadas superficies de la cocina, aunque no sustituye una correcta ventilación ni la limpieza habitual.

El principal beneficio: proteger los cajones de la suciedad y la humedad

Una de las funciones más prácticas del papel de aluminio es actuar como una capa protectora. Si se produce un derrame de aceite, salsa, especias o restos de comida, estos quedan sobre el papel en lugar de entrar directamente en contacto con el fondo del cajón.

El aluminio tiene además unas propiedades de barrera frente al vapor de agua ampliamente utilizadas en el ámbito del envasado. Por eso, colocar una lámina en un cajón puede ayudar a proteger la superficie de determinadas salpicaduras o restos húmedos.

Sin embargo, no debe interpretarse como una solución para problemas estructurales de humedad: si un mueble presenta condensación, filtraciones o mala ventilación, es necesario solucionar primero la causa.

Colocar papel de aluminio en los cajones de la cocina: para qué sirve y por qué lo recomiendan. Generado con IA.

Cómo colocar el papel de aluminio en un cajón paso a paso

El procedimiento es sencillo y no requiere productos especiales. Para colocar correctamente el revestimiento:

Vaciar completamente el cajón y retirar todos los utensilios.

Limpiar y secar el fondo antes de colocar el papel.

Medir y cortar la lámina de aluminio para cubrir la superficie.

Colocar el papel sobre el fondo, procurando que quede lo más plano posible.

Ajustarlo en las esquinas para evitar que se mueva con facilidad.

Retirarlo y sustituirlo cuando esté manchado, húmedo, roto o arrugado.

No es necesario utilizar pegamento. El propio peso de los objetos almacenados puede mantener la lámina en su sitio.

Cada cuánto hay que cambiarlo y dónde también puede utilizarse

No existe una frecuencia universal de renovación. Lo más práctico es cambiar el papel cuando esté sucio, húmedo, roto o haya acumulado restos difíciles de retirar. En un cajón utilizado a diario puede ser necesario sustituirlo con mayor frecuencia que en uno que apenas se abre.

El mismo principio puede aplicarse a algunas estanterías o superficies de almacenamiento, siempre que el material quede bien colocado y no interfiera con el funcionamiento del mueble.

En definitiva, el atractivo de este truco está en su sencillez: una lámina de aluminio puede funcionar como una barrera desechable que facilita la limpieza y ayuda a proteger determinadas superficies de la suciedad y la humedad. Su utilidad está relacionada con las propiedades físicas del material, pero no sustituye la ventilación, el mantenimiento ni las normas básicas de higiene en la cocina.