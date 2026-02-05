Los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario, CCOO, UGT y Semaf, mantienen la huelga ferroviaria convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero en todo el sistema ferroviario. La decisión se confirmó tras finalizar sin acuerdo la segunda reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente, celebrada este miércoles en Madrid. Según explicaron los representantes sindicales, el encuentro se extendió durante tres horas y media y terminó sin compromisos concretos y cifrados sobre sus reivindicaciones. Aun así, ambas partes acordaron mantener los contactos durante la tarde para intentar acercar posiciones. La huelga ferroviaria afecta a todo el sistema y se produce en un contexto de creciente tensión tras varios incidentes recientes en la red, incluida la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización de Rodalies en Cataluña. Desde los sindicatos señalaron que el Ministerio de Transportes se comprometió a hablar con el Ministerio de Hacienda para “buscar vías de financiación de las reclamaciones sindicales”. También se prevén reuniones con la Agencia de Seguridad Ferroviaria para mejorar las condiciones operativas que reclaman los trabajadores. No obstante, reconocieron que “de las reuniones celebradas hasta ahora no han salido compromisos concretos y cifrados”, por lo que la huelga ferroviaria se mantiene. Las negociaciones continuarán mediante contactos o nuevos encuentros durante la tarde. La falta de avances tangibles refuerza la posición de los sindicatos, que consideran imprescindible que las propuestas se traduzcan en cifras claras y compromisos verificables. Fuentes del Ministerio de Transportes destacaron que la reunión se desarrolló en un tono “constructivo y voluntad de diálogo por todas las partes”. Desde el departamento que dirige Óscar Puente valoraron “de forma muy positiva la voluntad de los sindicatos” y aseguraron que seguirán trabajando para alcanzar un acuerdo. Sin embargo, la secretaria general del sector ferroviario de CCOO, Pepa Páez, afirmó que se han dado pasos, “pero no suficientes para tener las cosas cerradas”, motivo por el cual la convocatoria de huelga ferroviaria sigue vigente. Páez subrayó que las inversiones en mantenimiento y personal tanto en Renfe como en Adif deben concretarse en cifras y que estas deberán negociarse con el Ministerio de Hacienda. Desde Semaf, Diego Martín insistió en que los avances logrados “no son suficientes” y defendió que la Agencia de Seguridad Ferroviaria debe supervisar el sistema para todas las operadoras, incluidas Renfe, Ouigo e Iryo, y fijar normas homogéneas. A su juicio, los acuerdos deben recoger el sentir de los trabajadores para que puedan desempeñar su labor en mejores condiciones, una tesis que también respaldó desde UGT Raquel González. Los sindicatos reclaman un cambio de modelo ferroviario y la recuperación de los estándares de seguridad tras los recientes accidentes que causaron 47 fallecimientos, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies durante varios días. Las movilizaciones no solo cuentan con el respaldo de CCOO, UGT y Semaf. También están convocadas por CGT, Sindicato Ferroviario (SF) y el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF). Estas organizaciones expresaron su malestar por no haber participado en las reuniones con el ministro de Transportes, lo que consideran un factor adicional de conflicto en el proceso de negociación. La huelga ferroviaria de febrero se perfila así como una de las más amplias del sector en los últimos meses, con impacto potencial en servicios de alta velocidad, media distancia y cercanías.