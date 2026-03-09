El mercado de fragancias accesibles sigue creciendo y cada vez más consumidores buscan perfumes que combinen calidad, duración y precio asequible. En ese contexto, la cadena de supermercados Mercadona vuelve a posicionarse entre las opciones más elegidas de España gracias a una fragancia femenina que destaca por su perfil elegante y su costo inferior a los 10 euros. Se trata del Rose Nude Eau de Parfum, un perfume que ha ganado popularidad entre quienes prefieren aromas florales sofisticados sin necesidad de invertir grandes sumas de dinero. Con un frasco de 100 mililitros y una composición pensada para el uso diario, esta fragancia se presenta como una alternativa versátil dentro de la sección de cuidado personal del supermercado. El Rose Nude Eau de Parfum es una fragancia femenina que combina notas florales con matices cálidos y ligeramente dulces, creando un aroma equilibrado y elegante. Su estructura olfativa se caracteriza por un bouquet floral en el que destacan acordes de rosa acompañados por toques cítricos en la salida. Tras los primeros minutos, el perfume evoluciona hacia un corazón de flores suaves y delicadas, que aportan una sensación fresca y femenina. Finalmente, el fondo introduce notas cálidas con matices de maderas cremosas y un toque de vainilla, lo que añade profundidad y una sensación envolvente en la piel. Al tratarse de una eau de parfum, su concentración de fragancia es mayor que la de una colonia tradicional. Esto permite que el aroma mantenga su intensidad durante varias horas, evitando reaplicaciones constantes y convirtiéndolo en una opción práctica para el uso cotidiano. Entre los aspectos que explican la buena recepción de esta fragancia destacan sus propiedades y su presentación. Estas son algunas de sus características principales: Además, su frasco presenta un diseño elegante y atemporal que lo convierte en una opción atractiva tanto para uso personal como para regalar. El Rose Nude se vende en los supermercados de Mercadona por 9 euros la unidad, correspondiente a un frasco de 100 ml, lo que lo posiciona entre los perfumes más económicos dentro del segmento de fragancias femeninas. Para comprarlo, los consumidores pueden dirigirse a cualquier tienda física o virtual de la cadena en la sección de perfumes y colonias, dentro del área de cuidado facial y corporal. También es posible consultar su disponibilidad y características a través de la tienda online de Mercadona. Gracias a su precio competitivo, su aroma floral elegante y su duración prolongada, este perfume se ha convertido en una de las opciones más buscadas por quienes desean una fragancia sofisticada sin gastar de más.