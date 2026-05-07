Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con sorpresas que nos tambalean. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de los astros y su magnetismo y tienen un mensaje para ti. ¿Te gustaría conocer lo que aguarda a tu signo del zodíaco hoy, jueves 7 de mayo? A continuación, descubre la predicción de tu horóscopo para saber qué depara el destino a tu economía, tu vida amorosa, tu salud y tu vida personal y profesional. Jornada excelente: el amor te traerá agradables alegrías. Si tienes una relación estable, superaréis los obstáculos que el destino os ponga y vuestra unión se fortalecerá. Y si estás sin pareja, encontrarás a tu media naranja en medio de una gran multitud. Será amor a primera vista. Sagitario, excelente día en el trabajo: avanzarás con energía y cerrarás pendientes. En equipo, salvaréis imprevistos y reforzaréis la confianza. Si buscas oportunidades, entre mucha gente surgirá un contacto clave. Podría ser un flechazo profesional que abra una puerta inmediata. Hoy, Sagitario, el amor favorece la claridad: una charla breve y honesta abrirá puertas. Evita las prisas; un gesto sincero dirá todo por ti. Tu mejor compatibilidad hoy es con Aries: comparten fuego, aventura y franqueza, por eso la química surge rápido y el apoyo mutuo se siente natural. Sagitario destaca por su optimismo, espíritu aventurero y amor por la libertad. La curiosidad impulsa a este signo a explorar ideas nuevas y lugares lejanos. Se expresa con franqueza, a veces de forma brusca. Mantiene una visión filosófica y confía en la buena fortuna para abrir caminos. Te recordamos que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Sagitario. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Mantén el corazón abierto y deja que el optimismo guíe tu día. Si tienes pareja, comunica con calma y enfrenten juntos cualquier obstáculo para fortalecer el vínculo. Si estás soltero, sal a lugares concurridos y confía en tu intuición si aparece un flechazo.