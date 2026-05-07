Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con algunas sorpresas. Las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia de la alineación de los planetas Venus y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres saber lo que las estrellas tienen reservado a tu signo hoy, jueves 7 de mayo? Echa un vistazo a la predicción de tu horóscopo y anticípate a los imprevistos. Día propicio para la introspección y el conocimiento personal. Hoy aflorará tu faceta más individualista y no te apetecerá socializar. Aun así, deberás participar en un compromiso social: mantén la cortesía en todo momento y así evitarás arrepentimientos. Leo, en el trabajo hoy es un día para enfocarte en tus tareas y escucharte a ti mismo; preferirás avanzar en solitario. Si surge una reunión o trato social, mantén la cordialidad: con amabilidad evitarás roces y cerrarás el tema sin arrepentimientos. Hoy, Leo, tu carisma atrae confesiones y encuentros; si respondes con calidez, el amor avanza. Compatibles especialmente con Aries: su fuego e iniciativa armonizan con tu brillo, elevando pasión y confianza. Leo destaca por su carisma, seguridad y liderazgo natural; le gusta brillar y motivar a los demás. Es creativo, apasionado y generoso, con un corazón cálido que irradia entusiasmo. También puede ser orgulloso y necesitar reconocimiento, pero su lealtad es firme con quienes ama. Cuando canaliza su energía con humildad, inspira, protege y deja huellas positivas. No olvides que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Tómate un rato a solas para recargar antes del evento. En el acto social, sé cortés: respuestas breves, tono sereno y una sonrisa. Marca límites con elegancia y retírate cuando lo necesites.