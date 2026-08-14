Cada nuevo día, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con grandes cosas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de los astros y su magnetismo y tienen un mensaje para ti.

¿Te gustaría saber lo que los astros auguran a tu signo hoy, viernes 14 de agosto? A continuación, la predicción de tu horóscopo para que sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja.

El horóscopo para Piscis este viernes

La mañana será muy diferente de la tarde: amanecerás con muchas dudas e indecisiones, incluso algo desanimado o sin motivación, pero luego las cosas empezarán a salir bien y, poco a poco, las circunstancias se irán inclinando a tu favor. Y si debes elegir entre dos alternativas, acertarás.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Piscis: ¿cómo te irá en el trabajo este viernes?

Por la mañana, Piscis, podrías sentirte indeciso y con poca motivación en el trabajo.

Por la tarde todo fluirá mejor; las circunstancias te favorecerán y elegirás bien entre dos opciones.

¿Cómo le irá en el amor a Piscis este viernes 14 de agosto?

Hoy, Piscis, el amor fluye si hablas desde el corazón; una señal inesperada confirmará lo que intuyes. Baja expectativas y escucha: la ternura abre puertas.

Compatibilidad: Cáncer. Comparten sensibilidad y cuidado mutuo, por eso se entienden sin palabras y se sostienen en lo emocional.

La predicción de los astros para Piscis (foto: Pixabay).

¿Cómo son las personas de Piscis?

Las personas de Piscis son sensibles y empáticas, con intuición aguda para leer las emociones ajenas. Su imaginación y creatividad las llevan a soñar y a encontrar belleza en lo cotidiano.

A veces evitan la confrontación y pueden perderse en sus sentimientos, por lo que necesitan límites claros. Son compasivas, adaptables y buscan conexiones profundas y sentido espiritual.

Piscis , cierra esta jornada con la mirada puesta en mañana: vuelve cada día a nuestras noticias y al horóscopo para descubrir qué energías te acompañarán y anticipar, paso a paso, lo que el futuro prepara para ti.

Consejos de hoy para Piscis

Respira hondo por la mañana y empieza con una tarea sencilla para ganar inercia. Evita decisiones importantes hasta la tarde y confía en que tu claridad irá creciendo. Cuando llegue el momento de elegir, escucha tu intuición pisciana y elige con calma.