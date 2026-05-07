Hoy jueves 7 de mayo los astros prometen algunas sorpesas para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los mensajes que cada día los astros nos envían desde el universo bajo el peso de los planetas, el Sol y la Luna. ¿Quieres saber lo que el destino depara a tu signo hoy? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles sustos. No eludas una responsabilidad que te corresponde únicamente a ti y que ahora te toca asumir por completo. Si el asunto involucra a tus hijos o a una expareja, dialoga para alcanzar acuerdos con prudencia y serenidad, evitando los extremos y sin provocar discusiones. Géminis, en el trabajo asume sin dilación la responsabilidad que es solo tuya; liderar con calma te dará control y confianza del equipo. Si un asunto personal (hijos o expareja) roza tu agenda, pacta con cautela y sin dramatizar; dialoga y evita llevarlo al extremo para cerrar el día con acuerdos y foco. Hoy, Géminis, el amor se activa con palabras sinceras y curiosidad. Un mensaje ligero puede abrir una conexión especial. Eres muy compatible con Libra: comparte tu aire, entiende tu ingenio y aporta equilibrio. Juntos, la charla fluye y la chispa se mantiene. Géminis es curioso, comunicativo y adaptable; siempre busca nuevas ideas y experiencias. Su mente ágil le permite conectar con todo tipo de personas. Puede mostrarse cambiante e inquieto, pues detesta la rutina. Aprecia la libertad, el ingenio y las conversaciones que le estimulan. No olvides que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Géminis. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Asume tu responsabilidad hoy y da el primer paso con claridad y honestidad. Como Géminis, aprovecha tu habilidad para dialogar: si se trata de hijos o una expareja, conversa con calma y busca acuerdos concretos y seguros. Evita los extremos y las discusiones; respira antes de responder, mantén el tono sereno y enfócate en soluciones.