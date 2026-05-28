Este jueves 28 de mayo, los astros prometen grandes sorpresas para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día.

¿Quieres saber lo que te los austros auguran hoy? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco.

El horóscopo para Acuario este jueves

No permitas que un comentario desagradable o una actitud grosera te arruine la jornada laboral. Puede venir de alguien desmotivado con su trabajo o que acaba de regresar de vacaciones. Haz caso omiso y sigue con lo tuyo, sin entrar en discusiones ni responder.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Acuario: ¿cómo te irá en el trabajo este jueves?

Hoy, Acuario, podrías toparte con un comentario fuera de lugar en el trabajo; no lo tomes personal y deja que resbale. Mantén la calma, sigue con tus tareas y verás que tu enfoque te rinde resultados.

Quien lance la pulla solo descarga su propio hastío, quizá tras volver de vacaciones. Si lo ignoras y evitas discutir, tu jornada fluirá con eficiencia y cerrarás pendientes con soltura.

¿Cómo le irá en el amor a Acuario este jueves 28 de mayo?

Hoy, Acuario, el amor fluye si escuchas con calma y muestras autenticidad; una charla ligera puede acercar corazones.

Tu mejor compatibilidad está con Géminis, cuyo ingenio y curiosidad armonizan con tu espíritu libre.

La predicción de los astros para Acuario (foto: Pixabay).

¿Cómo son las personas de Acuario?

Acuario es independiente, original y curioso. Valora la libertad, rompe moldes y piensa en el futuro con ideas innovadoras.

Es humanitario y sociable, pero protector de su espacio. Puede parecer distante, aunque es leal a sus principios y amistades.

No olvides que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Acuario. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Acuario

Ignora la mala educación y vuelve a tus ideas con calma. Usa tu desapego acuariano: respira, sonríe y sigue sin responder. Refuerza tu foco con tareas claras y gente positiva para que nada te desvíe.