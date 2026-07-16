Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con algunas sorpresas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de Venus y tienen un mensaje para ti.

¿Te gustaría saber lo que los astros auguran a tu signo hoy, jueves 16 de julio? A continuación, la predicción de tu horóscopo para que sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja.

La predicción del horóscopo para Virgo este jueves

Hoy, la Luna creciente en tu signo refuerza tus convicciones. Muestras un profundo respeto tanto por quienes te rodean como por quienes no conoces y esa cualidad te hace verdaderamente especial. Tu generosidad ilimitada no es una falla; al contrario, te abrirá el camino a una gran abundancia.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Virgo: ¿cómo te irá en el trabajo este jueves?

Si eres Virgo, hoy en el trabajo la Luna creciente en tu signo te dará firmeza tranquila para sostener tus ideas. Tu respeto por los demás atraerá apoyo y facilitará acuerdos rápidos.

Evita la rigidez: escucha y ajusta detalles cuando sea necesario. Con ese equilibrio, avanzarás con fluidez y cerrarás una tarea clave sin fricciones.

¿Cómo le irá en el amor a Virgo este jueves 16 de julio?

Hoy, Virgo, el amor se vuelve claro y sereno: una conversación honesta alineará expectativas y te dará tranquilidad. Evita sobrepensar y deja que los gestos hablen.

Eres especialmente compatible con Tauro, que comparte tu gusto por la estabilidad y los detalles prácticos. Juntos crean ritmo, confianza y afecto constante.

La predicción de los astros para Virgo (foto: Pixabay).

¿Cómo es la personalidad de los Virgo?

Virgo es meticuloso y analítico; valora el orden, la precisión y la utilidad. Observa los detalles y busca soluciones prácticas con disciplina y paciencia.

Suele ser reservado y servicial, con un fuerte sentido del deber. A veces puede parecer crítico, pero su intención es mejorar y cuidar de quienes aprecia.

No olvides que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Virgo. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Virgo

La Luna creciente hoy en tu signo te afianza en tus creencias. Sientes un gran respeto por todas las demás personas que te rodean y también por las que no conoces y ese rasgo de tu carácter te hace bastante especial.