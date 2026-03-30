Las capas del suelo todavía guardan historias que no han sido contadas. En China, cada nuevo movimiento de tierra en zonas de expansión urbana abre una posibilidad: la de encontrar restos que obliguen a revisar lo que se creía sabido. Esta vez, el hallazgo no es menor. Un equipo de arqueólogos chinos ha identificado los restos de ocho antiguas ciudades en una región situada a unos 100 kilómetros de Pekín. Los asentamientos, con más de 2000 años de antigüedad, no solo amplían el mapa histórico del norte del país, sino que revelan una continuidad urbana mucho más compleja de lo que se había documentado hasta ahora. Los descubrimientos más antiguos corresponden a dos ciudades de la época de los Estados Combatientes (475-221 a.C.), un periodo marcado por la fragmentación política y el desarrollo de centros urbanos fortificados. La información fue difundida por la agencia estatal Xinhua y replicada por EFE. Dentro de este conjunto, las ruinas conocidas como Nanyang abarcan cerca de 18 kilómetros cuadrados y concentran vestigios que se remontan a hasta 3000 años, desde el Neolítico hasta las dinastías Song y Jin. La superposición de capas históricas en un mismo territorio refuerza la idea de una ocupación sostenida durante milenios. En la región de Xiong’an, un ambicioso proyecto urbanístico impulsado por el gobierno chino para aliviar la presión sobre Pekín, los investigadores localizaron dos antiguas ciudades: Anzhou y Xiongzhou. El dato no es menor, porque ese territorio estaba siendo transformado en uno de los ejes de desarrollo más importantes del país. De Xiongzhou aún se conservan tramos de murallas, mientras que en Anzhou sobreviven hasta tres kilómetros de fortificaciones, algunas con una altura cercana a los dos metros. Estas estructuras permiten reconstruir parte del sistema defensivo y ofrecen pistas concretas sobre la organización urbana y militar de la época. Desde el inicio del desarrollo de Xiong’an en 2017, equipos especializados han llevado adelante una investigación arqueológica a gran escala en un área de aproximadamente 1770 kilómetros cuadrados. El objetivo fue documentar y preservar el patrimonio antes del avance de las obras. Hasta ahora, las excavaciones cubrieron más de 20.000 metros cuadrados y permitieron recuperar más de 4000 piezas arqueológicas, entre ellas objetos de bronce, jade, piedra y cerámica. Este último material, por su abundancia, aporta información clave sobre la vida cotidiana de las poblaciones que habitaron la zona. Lei Jianhong, del Instituto Provincial de Reliquias Culturales y Arqueología de Hebei, señaló que la región ya contaba con una larga historia cultural antes del desarrollo urbano actual. La afirmación introduce un punto de tensión evidente: el crecimiento moderno convive con un pasado que todavía está siendo descubierto, capa por capa.