Un descubrimiento arqueológico sacudió al mundo: mientras preparaban la construcción de una autopista en la República Checa, un equipo de expertos halló una ciudad celta intacta de más de 2000 años de antigüedad. Este hallazgo del siglo revela un asentamiento comercial de 25 hectáreas, lleno de oro, joyas y talleres perfectamente conservados, ofreciendo una visión inédita del comercio europeo antes del Imperio romano. El yacimiento fue descubierto durante las excavaciones previas a las obras de la autopista D35, cerca de la localidad de Hradec Králové. Liderados por el Museo de Bohemia Oriental y la Universidad de Hradec Králové, los arqueólogos desenterraron un centro de producción y comercio de la Edad del Hierro, que permaneció oculto y sin alteraciones durante siglos. La ausencia de saqueos o intervenciones agrícolas modernas permitió conservar el sitio en un estado excepcional, algo poco común en Europa central. Entre los tesoros recuperados destacan cientos de monedas de oro y plata, joyas finas, moldes para acuñación y restos de talleres productivos. En total, se catalogaron más de 22.000 piezas, incluyendo broches, brazaletes, piezas de cinturón, cuentas de vidrio, cerámica de lujo y ámbar. Estos objetos confirman que el asentamiento formaba parte de la Ruta del Ámbar, la antigua red comercial que conectaba el mar Báltico con el Mediterráneo. El arqueólogo Tomáš Mangel, del equipo investigador, destacó que el sitio permite entender cómo se organizaban los grandes asentamientos comerciales entre los siglos III y I a. C. De esta manera, destacó que la falta de fortificaciones sugiere un asentamiento abierto, centrado en el intercambio más que en la defensa militar. Asimismo, los expertos identificaron viviendas, talleres, posibles santuarios y estructuras dedicadas a la producción y circulación de bienes, demostrando un alto nivel tecnológico de la cultura celta de La Tène. Este hallazgo tan importante no solo sorprende por su tamaño y riqueza, sino por lo que revela sobre el pasado prerromano. El asentamiento funcionaba como un nodo logístico clave en el cruce de caminos entre el norte y el sur de Europa. En ese sentido, la presencia de ámbar y cerámica importada evidencia conexiones de larga distancia y confirma la integración de los celtas en el comercio paneuropeo. Gracias a la excelente conservación, los investigadores podrán reconstruir con detalle el funcionamiento de estos antiguos centros de intercambio. El sitio representa un ejemplo único de la cultura celta de La Tène, cuyos avances en metalurgia y estilo artístico siguen influyendo en la identidad regional actual.