El tractor John Deere que vende Hacienda busca nuevo propietario después de que los intentos anteriores por encontrar comprador terminaran sin éxito. Se trata de un John Deere 6530 4WD de 120 CV, equipado con una pala hidráulica Tenías y ubicado en Fuente el Fresno, Ciudad Real.

La maquinaria procede de un expediente de sucesión abintestato a favor del Estado de Carmen Carrasco . Hacienda intentó vender inicialmente el tractor por 32.480 euros, pero la única propuesta presentada fue de 16.000 euros y no alcanzó el precio establecido.

Tras una rebaja del 15%, el precio quedó fijado en 27.608 euros. Al quedar desierta la subasta, Hacienda permite ahora solicitar su compra mediante adjudicación directa.

Por qué Hacienda vende este tractor John Deere

El tractor John Deere terminó en manos del Estado como consecuencia de una sucesión abintestato. La maquinaria agrícola fue puesta posteriormente a la venta al no destinarse a fines o servicios de la Administración.

El primer precio establecido fue de 32.480 euros. Al no conseguir comprador, Hacienda aplicó la rebaja prevista del 15%, que dejó el importe en los actuales 27.608 euros.

La diferencia es de 4872 euros respecto del precio original. Tras quedar desierta la subasta, el procedimiento permite solicitar la adjudicación directa respetando las condiciones económicas fijadas por Hacienda.

Cómo es el tractor John Deere de 120 CV y en qué estado se encuentra

El vehículo es un John Deere 6530 4WD, con tracción a las cuatro ruedas y primera matriculación del 5 de junio de 2008. Equipa un motor diésel John Deere 6068 HL280 de seis cilindros y 6,8 litros, con una potencia nominal de 120 CV.

El lote incorpora una pala hidráulica Tenías, instalada sobre el tractor y con los mandos correspondientes en la cabina. Sin embargo, la cargadora se entrega sin cazo o pala y no dispone de documentación física propia.

El estado del tractor John Deere que vende Hacienda también debe tenerse en cuenta. El pliego oficial señala que tiene la batería agotada y los neumáticos desinflados, aunque conserva la llave, el permiso de circulación y la tarjeta ITV.

Los interesados pueden examinar la maquinaria antes de comprarla. El tractor se encuentra en Fuente el Fresno, y las visitas deben solicitarse previamente a la Sección de Patrimonio del Estado de la Delegación de Economía y Hacienda en Ciudad Real.

La condición clave para comprarlo: no gana quien pague más

La adjudicación directa funciona de manera diferente a una subasta convencional. Las condiciones establecen que la venta no puede realizarse por debajo de las condiciones económicas de la subasta que quedó desierta.

Pero hay un detalle especialmente importante: la adjudicación provisional corresponde a la primera oferta recibida a través del Registro de entrada de la Delegación de Economía y Hacienda en Ciudad Real que cumpla las condiciones.

Por tanto, presentar una cantidad superior no garantiza tener prioridad frente a alguien que haya solicitado antes la compra en las condiciones exigidas.

Para continuar con el procedimiento, el interesado seleccionado deberá constituir una garantía del 5%, que en este caso asciende a 1380,40 euros.

Qué gastos deberá asumir quien compre el tractor de Hacienda

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El tractor John Deere se vende como cuerpo cierto y en su estado actual de conservación. Esto significa que, una vez adjudicado, Hacienda establece que no se admitirán reclamaciones por su estado o por posibles errores en su descripción.

Además del precio de compra, el adjudicatario tendrá que hacerse cargo de los gastos necesarios para formalizar la operación y retirar la maquinaria.

También deberá asumir los impuestos y tasas que correspondan y realizar el cambio de titularidad ante la DGT y la regularización de la transmisión en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola.

Una vez formalizada la adquisición, tendrá además que retirar el vehículo en un plazo máximo de 15 días desde la firma del documento administrativo, con los gastos de retirada a su cargo.