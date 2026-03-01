Irán nombró este domingo al general de brigada Ahmad Vahidi nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en medio de una escalada bélica tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. La designación fue informada por la agencia iraní Mehr. Según comunicó EFE, el relevo se produce después de la muerte del anterior comandante, el general Mohamad Pakpur, fallecido en los bombardeos confirmados por el régimen iraní. La ciudad de Teherán volvió a ser blanco de una nueva andanada de ataques por parte de la aviación israelí, mientras las autoridades iraníes prometen represalias. El nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se encuentra “prófugo de la Justicia argentina” por su rol en el atentado terrorista a la AMIA de 1994. Vahidi, quien ya ocupó cargos de relevancia en el pasado, es uno de los principales acusados por la voladura de la mutual judía en Buenos Aires y cuenta con pedidos de captura internacional vigentes, según comunicó la Agencia Noticias Argentinas. Además del fallecimiento del líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, Irán confirmó la muerte del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de división Abdorrahim Musaví; del ministro de Defensa, el general de brigada Aziz Nasirzadeh; y del secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani. Asimismo, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que vengará la muerte de Jameneí, a la que calificó como una “declaración abierta de guerra contra los musulmanes”. Tras la muerte de Jameneí, el ayatolá Alireza Arafi, de 66 años y jurista del Consejo de los Guardianes, fue nombrado como el tercer miembro del consejo interino que liderará Irán. Arafi asumirá el cargo junto al presidente iraní, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial, Golamhosein Mohseni Eyei, en un contexto de máxima tensión tras los ataques registrados este domingo.