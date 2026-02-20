La incorporación de la nueva versión híbrida enchufable, junto a la tradicional gama diésel, refuerza la apuesta de Ford por la innovación y la eficiencia. Ford presentó la nueva generación de la Transit Custom Nugget, una furgoneta camper pensada para viajes largos y experiencias en familia. El modelo, disponible en España, está totalmente equipado, combina confort, tecnología y versatilidad, presentándose como una alternativa para quienes buscan la comodidad del hogar mientras recorren nuevos destinos. Con capacidad para cinco pasajeros en viaje y cuatro en descanso, la Nugget ofrece todo lo necesario para disfrutar de rutas prolongadas. Su interior ha sido optimizado con mayor espacio de almacenamiento, zonas multifuncionales y equipamiento pensado para hacer más cómoda la vida a bordo. De esta forma, el modelo no solo se adapta a diferentes necesidades de conducción, sino que también aporta un enfoque más sostenible para los viajes. La nueva Ford Transit Custom Nugget presenta una variedad de motorizaciones que se ajustan a las diversas preferencias de los conductores: La nueva Transit Custom Nugget ha sido diseñada con un enfoque en la funcionalidad y el confort, incorporando elementos que mejoran la experiencia en carretera: