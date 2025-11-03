Han transcurrido más de 18 años desde la desaparición de Madeleine McCann, la niña británica que fue vista por última vez en el resort de Praia da Luz, Portugal, en mayo de 2007.



A lo largo de los años, el caso ha estado marcado por teorías, pistas falsas y una angustiosa incertidumbre tanto para sus padres como para el público en general.



Un reciente descubrimiento en Alemania ha reavivado la investigación. Un disco duro encontrado en una propiedad de Christian Brueckner, principal sospechoso del caso, contiene material que sugiere que Madeleine fue asesinada poco después de su desaparición.

El descubrimiento tuvo lugar en 2016, durante un allanamiento a una fábrica abandonada de Brueckner en el pueblo de Neuwegersleben, Alemania, pero el dato recién circuló este año.

Un descubrimiento impactante en Neuwegersleben

En el año 2016, durante un operativo en una fábrica deshabitada en el pueblo alemán de Neuwegersleben, que pertenecía a Brueckner, las autoridades policiales hallaron más de 8000 archivos digitales vinculados al abuso infantil y a fantasías de secuestro.



Dichos archivos estaban resguardados en memorias USB y tarjetas de memoria, las cuales habían sido enterradas junto al cadáver de un perro, que se presume pertenecía al sospechoso.



Además del material digital, se descubrieron objetos físicos perturbadores: 75 trajes de baño infantiles, máscaras, juguetes, bicicletas pequeñas, tres armas de fuego y sustancias químicas como cloroformo y éter, que podrían haber sido empleadas para provocar la pérdida de conciencia.

Repercusiones en la investigación

El contenido del disco duro incluye fotografías que, según los investigadores, fueron capturadas en Portugal, lo que refuerza la hipótesis de que Madeleine fue asesinada poco después de su desaparición.



Además, se hallaron escritos en los que Brueckner describe fantasías de secuestro y abuso, así como conversaciones en Skype con otros pedófilos, en las que mencionaba "capturar algo pequeño y usarlo durante días".



A pesar de estas pruebas, hasta ahora no se han presentado cargos formales contra Brueckner en relación con la desaparición de Madeleine. Las autoridades alemanas sostienen que tienen "pruebas concluyentes" de que la niña está muerta y que Brueckner es el responsable, pero la falta de evidencia forense directa ha obstaculizado el avance del proceso judicial.

Un misterio que permanece sin solución

Christian Brueckner, un alemán con un historial de delitos sexuales, se encuentra actualmente cumpliendo una pena de siete años por la violación de una turista estadounidense de avanzada edad en Portugal en 2005.



Se prevé que su liberación ocurra en septiembre de 2025, lo que ha suscitado inquietud tanto entre los investigadores como en la sociedad. Mientras tanto, los padres de Madeleine, Kate y Gerry McCann, siguen en su búsqueda de respuestas y anhelan que algún día se haga justicia por su hija.



El reciente hallazgo del disco duro podría representar un avance significativo en esta dirección, aunque aún hay muchos aspectos por aclarar en este caso que ha impactado al mundo entero.